Nel weekend di Serie D ed Eccellenza vincono solo i Villans

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Calcio
20 Settembre 2026 23:53:00
Una fase del match del SDS (Foto Muraca)
Va in archivio il fine settimana calcistico in Serie D ed Eccellenza. Dopo due importanti vittorie all'Asti non riesce il tris ma arriva un 2-2 marchiato Moreo, autore delle due reti contro la Valenzana dopo che gli orafi avevano segnato due gol in tre minuti alla mezz'ora del primo tempo con i galletti avanti. Nella ripresa il 2-2.
In Eccellenza prova egregia della paro Villafranca che con Canuto e Matarese vince in casa contro la temibile Gaviese, sfortunato il Sando che attacca ma subisce gol dal Vanchiglia nell'unica occasione creata. Primo stop stagionale dello Spartak che perde 1-3 contro la capolista Fossano.
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