Sport in Piazza si conferma un successo: gioventù e divertimento

Cronaca di un successo annunciato. Asti si rimette in gioco e trasforma di nuovo Piazza Alfieri in una palestra a cielo aperto nell'appuntamento più atteso dal mondo sportivo astigiano: Sport in Piazza 2026. La manifestazione ha nuovamente convertito il cuore della città in un grande villaggio multidisciplinare interamente dedicato al movimento, alla salute e al divertimento di giovani e famiglie, rinnovando una tradizione che da anni celebra la vitalità del territorio.

L'edizione di quest'anno vedeva la partecipazione di circa 60 associazioni sportive dilettantistiche della provincia. Attraverso stand dedicati, campi da gioco temporanei, dimostrazioni dal vivo e lezioni aperte, bambini e ragazzi hanno avuto la possibilità di cimentarsi direttamente nelle varie discipline. Dalle arti marziali al basket, dalla ginnastica all'atletica leggera, un'opportunità preziosa per consentire ai più giovani di orientarsi e scoprire la propria passione in vista della nuova stagione.

Un appuntamento di questa portata richiede una grande sinergia e l'Amministrazione Comunale desidera ringraziare calorosamente tutti i partner che garantiscono la riuscita del progetto. Un sentito grazie va allo Studio Grafico OCA di Gianluca Mignani per l'ideazione e la realizzazione del logo ufficiale 2026, al giornale La Luna per il supporto grafico dei volantini e la promozione sui mezzi di informazione e al nostro giornale, La Nuova Provincia, per la costante attenzione riservata al movimento sportivo locale. A questi si affianca la rinnovata collaborazione con storici sostenitori dell'evento come ASP ed ERREA, la cui vicinanza sottolinea l'importanza del legame tra tessuto imprenditoriale e promozione sociale.

Promuovere lo sport significa diffondere valori fondamentali di inclusione, benessere e rispetto reciproco. Con questo spirito, il Sindaco Maurizio Rasero, il Vicesindaco Stefania Morra e il delegato allo sport Maurizio Limbordo avevano rinnovato l'invito a tutta la cittadinanza di Asti e provincia in Piazza Alfieri, per vivere una giornata di festa e celebrare la straordinaria ricchezza delle associazioni del territorio. È così è stato: chissà se dopo Etinosa Oliha, campione di pugilato scoperto proprio a Sport in Piazza, non possa presto venire accolto un nuovo fenomeno del nostro sport sbocciato proprio in questa kermesse.