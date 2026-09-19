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Calcio a 5

Un esordio d’Elite per l’Orange Futsal: poker in trasferta

La prima giornata di campionato per la formazione di Patanè si conclude con l’importante vittoria 4-2 sul terreno dell’Olimpia Regium

Davide Chicarella

Davide Chicarella

19 Settembre 2026 20:34:12

Orange

Importante vittoria astigiana

L'esordio perfetto. L'Orange Futsal Asti non teme la prima in trasferta e sbanca il campo dell'Olimpia Regium conquistando così la vittoria nel primo turno di campionato nella nuova categoria.

La prima giornata in Serie A2 Elite per la formazione guidata di Patanè si conclude quattro a due grazie alle reti di Francalanci, Angelino, Caracciolo e Ghouati.

Gli astigiani torneranno nuovamente in campo martedì sera per il primo match casalingo al palaBrumar alle ore 20:30 contro la temibile MestreFenice che ha annichilito 9-3 il Futsal Cornedo all'esordio. 

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