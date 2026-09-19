Un esordio d’Elite per l’Orange Futsal: poker in trasferta

eventi
Calcio a 5
19 Settembre 2026 20:34:12
Importante vittoria astigiana
L'esordio perfetto. L'Orange Futsal Asti non teme la prima in trasferta e sbanca il campo dell'Olimpia Regium conquistando così la vittoria nel primo turno di campionato nella nuova categoria.
La prima giornata in Serie A2 Elite per la formazione guidata di Patanè si conclude quattro a due grazie alle reti di Francalanci, Angelino, Caracciolo e Ghouati.
Gli astigiani torneranno nuovamente in campo martedì sera per il primo match casalingo al palaBrumar alle ore 20:30 contro la temibile MestreFenice che ha annichilito 9-3 il Futsal Cornedo all'esordio.
Edicola Digitale
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058