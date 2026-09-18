Il consorzio dell'Asti Docg e il Volley 76' Chieri fanno squadra per la stagione 2026/2027

Il Consorzio Asti Docg e la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 Volleyball fanno squadra per la stagione 2026/2027, con le bollicine piemontesi che accompagneranno la formazione femminile nel campionato italiano e in Coppa CEV, la seconda competizione europea per importanza. La partnership è stata presentata ieri pomeriggio, nel cortile di Palazzo Ottolenghi, quartier generale del Consorzio durante la Douja d’Or.

L'incontro, moderato dalla giornalista Daniela Cotto de La Stampa, ha riunito alcune giocatrici del Chieri ’76, la vice capitana Anna Gray, Marina Lubian, Corina Glaab e Logan Eggleston, e i rappresentanti delle due realtà.

Soddisfazione da parte del presidente del Chieri ’76 Volleyball, Filippo Vergnano, che ha definito l’accordo «l’incontro tra eccellenza e talento del nostro territorio», esprimendo fiducia per un percorso ricco di emozioni e soddisfazioni.

La collaborazione non sarà limitata alla sola presenza del marchio. L'Asti sarà official sparkling wine del club e accompagnerà in giro per l'Italia le premiazioni della miglior giocatrice di ogni partita casalinga di Serie A1. Al termine degli incontri, alla MVP sarà consegnata una Magnum. Lo stesso avverrà durante le gare interne di Coppa CEV, che si disputeranno al Pala Gianni Asti di Torino.

Dalla crescita del club al ritorno in "casa"

Nel corso della presentazione si è ripercorsa anche la crescita della società, nata nel 2009 dalla quarta serie, la B2, e arrivata ai massimi livelli della pallavolo italiana. Un percorso che ha accompagnato l’aumento della visibilità del movimento femminile, oggi protagonista di una crescente attenzione da parte dei media.

Tra le protagoniste della nuova stagione c’è Marina Lubian, campionessa olimpica con la Nazionale italiana, tornata a Chieri dopo aver mosso proprio qui i primi passi nel settore giovanile, tra Chieri e Pino. La giocatrice ha raccontato la gioia del rientro e le prime sensazioni di un gruppo che considera completo e di alto livello, dopo l’arrivo delle compagne rientrate dagli impegni con le rispettive nazionali.

Il ricordo dell’oro olimpico conquistato con l’Italia è stato un altro momento della conversazione. Lubian ha descritto la felicità di quel traguardo, condivisa con i genitori e il fratello, mentre il confronto ha toccato anche il modo in cui le atlete comunicano attraverso i social network. Un tema che ha portato a riflettere sull’importanza di scegliere con attenzione le battaglie e i messaggi ai quali dare visibilità, senza alimentare contenuti superficiali.

Al suo quarto anno a Chieri, anche la vice capitana Anna Grey ha sottolineato il legame con la società, spiegando di aver scelto di rimanere perché considera l’ambiente una vera famiglia. La giocatrice ha parlato inoltre del percorso di recupero dopo l’operazione affrontata sei mesi fa e dell’entusiasmo per la collaborazione con le eccellenze del territorio.

Sport e parità nel movimento femminile

Da qualche giorno ad Asti, la giocatrice tedesca Corina Glaab scherzando viene definita la "mente della squadra". Ma il confronto ha dato spazio anche ai valori educativi dello sport di squadra. Dalla disciplina alla convivenza, fino alla capacità di condividere vittorie e sconfitte. Un ruolo nel quale famiglia, società sportive e sponsor possono contribuire insieme, sostenendo percorsi che vanno oltre il risultato agonistico.

Anche la schiacciatrice americana Logan Eggleston, arrivata in Italia da appena una settimana si trova impegnata a costruire l’intesa con le compagne e a prendere confidenza con la gestione del gioco. L'atleta ricorda inoltre la figura di genitori, insegnanti ed educatori che l'hanno sempre sostenuta lasciandole autonomia nelle scelte. Sottolinea inoltre come lo sport di squadra sia fondamentale per i bambini per apprendere la disciplina, la convivenza e il senso di condivisione nelle vittorie e nelle sconfitte.