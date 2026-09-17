Parte l’avventura in A2 Elite dell’Orange Futsal Asti

Sabato comincia una nuova avventura per gli Orange Asti, chiamati al debutto nel campionato di Serie A2 Élite con la trasferta di Reggio Emilia. Un salto di categoria conquistato sul campo nella scorsa stagione e che la società ha scelto di affrontare dando fiducia al gruppo e mettendo a disposizione le risorse necessarie per misurarsi con un campionato di livello superiore.

«Questi ragazzi si sono conquistati l’A2 Élite sul campo ed era giusto dare loro la possibilità di affrontarla – sottolinea il presidente Pascolati –. Lo facciamo con le forze economiche che abbiamo a disposizione, consapevoli della qualità e della forza delle squadre che incontreremo. Quello che chiediamo ai ragazzi è di lottare, divertirsi e dare sempre il massimo. La nostra filosofia è e rimarrà la stessa, indipendentemente dai risultati sportivi».



Una stagione che si annuncia impegnativa, con avversari più competitivi e trasferte più lunghe, ma anche con la possibilità per un roster giovane di confrontarsi con una nuova dimensione.

«Sarà sicuramente una stagione affascinante per i nostri ragazzi – spiega mister Patanè –. Abbiamo un roster giovane, ma composto da giocatori abituati a competere e ad affrontare partite importanti. Non siamo ancora al top: alcuni si portano dietro acciacchi della scorsa stagione e sarà fondamentale recuperarli, considerando gli impegni che ci attendono tra campionato, Coppa Divisione e Under 19». Difficile, invece, indicare già una favorita: «È ancora presto per dire chi potrà lottare per la Serie A. Ci sono parecchie squadre attrezzate per la promozione e mi aspetto un campionato molto equilibrato».

Sabato, a Reggio Emilia, arriverà il primo esame. Per gli Orange sarà soprattutto l’inizio di una stagione da vivere con lo stesso spirito che li ha portati fin qui: senza snaturarsi, sapendo che il livello si è alzato e con la voglia di dimostrare sul campo di essersi meritati questa opportunità.