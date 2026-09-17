Presentata la nuova stagione agonistica ValleBelbo Sport

Una stagione densa di stimoli e novità, per tutti i gruppi di età. La ValleBelbo Sport - che aveva già avviato l’attività presso la piscina “Gianni Palumbo” di Nizza Monferrato nei giorni scorsi - svela le linee guida per la stagione 2026-2027 durante un incontro presso il centro sportivo Orangym che ha coinvolto famiglie e atleti.

L’annata appena iniziata si inserisce in un percorso più ampio, quello del progetto educativo 2024-2028. La ValleBelbo Sport promuove la pratica sportiva come strumento di educazione, crescita e sviluppo personale per bambini, ragazzi e adulti e si ispira ai principi e ai valori della Politica Istituzionale di Orangym, con l'obiettivo di promuovere la cultura dello sport e la sua funzione sociale all'interno della comunità.

Le attività proposte, dalla scuola nuoto all’agonismo, con l’integrazione dei camp estivi nei periodi festivi dedicati a bambini e ragazzi, sono fondate su valori chiari, competenze trasversali e impegno civico che va oltre lo sport e ambisce a formare campioni della vita, oltre i risultati agonistici e individuali tra le corsie. Ogni attività è svolta in un ambiente positivo, inclusivo e sicuro per fare nuove esperienze ed è basata su educazione al rispetto, lealtà e collaborazione. Fino ad oggi, la ValleBelbo Sport ha annoverato tra le sue fila più di 80 nuotatori agonisti, dai più giovani che hanno scelto questo percorso dopo aver completato la scuola nuoto, ai più esperti che hanno raggiunto obiettivi importanti tra cui la partecipazione ai principali eventi nazionali (tra cui i campionati italiani Assoluti e di Categoria) e ad alcuni appuntamenti internazionali come Trofeo Settecolli, Mare Nostrum e Campionati Mondiali giovanili, fino ad arrivare ai Master. Per questa stagione, con obiettivi e calendari equilibrati per l’età e il gruppi di lavoro di appartenenza, i nuotatori della ValleBelbo Sport affronteranno le gare del calendario regionale della FIN e il Circuito CSI che culminerà con la Finale Nazionale; inoltre, saranno previste trasferte e collegiali in occasione di particolari attività agonistiche o in momenti cruciali della stagione. La ValleBelbo Sport fa parte del Team Dimensione Nuoto, la franchigia piemontese che coinvolge sei società sportive, che offre opportunità di scambi tra i vari gruppi di lavoro, opportunità di crescita condivisa e un importante stimolo agonistico per tutti gli atleti di cui ne fanno parte. Inoltre, la ValleBelbo Sport ha superato i 900 allievi di scuola nuoto nel corso degli oltre 12.500 corsi proposti in questi anni.

Confermato il collaudato staff tecnico. Pino Palumbo, che supervisionerà tutta l’attività in qualità di Direttore Sportivo, seguirà direttamente il gruppo dei “Categoria”, Monica Fusaro coordinerà i gruppi degli Esordienti A e B e sarà tecnico coadiutore dei Categoria, Anita Palumbo e Federica Ferraris seguiranno il gruppo Propaganda, Eugenio Aquilini sarà il preparatore atletico e Gabriele Eustachioseguirà il gruppo Master.