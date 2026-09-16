Galletti Imperiosi in terra ligure: bottino pieno

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Calcio
16 Settembre 2026 19:16:54
Il capitano Silvio Brustolin
I galletti dell'Asti Calcio dopo il primo successo interno della stagione a spese del Gozzano concedono un favoloso bis sul complicato terreno dell'Imperia.
In terra ligure, contro una degli avversari più accreditate nella corsa alla promozione in serie C, i biancorossi di mister Francesco Buglio sciorinano una prestazione convincente e stringono i denti nel momento di difficoltà.
Gli eroi di giornata sono il fantasista Masawoud, che segna la prima rete, e un Denis Bresciani che conferma l'ottimo stato di forma e da vero numero 10 decide la partita nella ripresa. L'Imperia, in particolare con l'iniziativa del formidabile attaccante Margiotta, cerca la via del goal ma non riesce a scardinare la difesa degli ospiti che così raggiungono quota sei in campionato. Tra i grandi protagonisti di giornata nel turno infrasettimanale un Gatto fondamentale in copertura e a livello di leadership.
Non c'è nessuna formazione a punteggio pieno nel girone A di serie D, e l'Asti Calcio veleggia a un solo punto dalle prime della classe, in attesa di affrontare la sfida casalinga di domenica contro la Valenzana Mado.
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