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Scelfo Mechanical Solutions trionfa al TT Vespa Event del Torrazzo 2026: podio completo a San Damiano d'Asti

Cariola, Sabato e Adamo Fiasco sul podio, il sindaco Migliasso alla premiazione; ora la squadra punta sull'ultima tappa per Lorenzo Gilitus

Davide Chicarella

Davide Chicarella

16 Settembre 2026 11:07:08

Il team sul podio

Scelfo sugli scudi a San Damiano

Un fine settimana da leoni per la Scelfo Mechanical Solutions, che brinda allo straordinario trionfo al TT Vespa Event del Torrazzo 2026 a San Damiano d'Asti. Il team ha riempito il podio con una prova maiuscola sul circuito cittadino. Alla premiazione il sindaco di San Damiano d'Asti, Davide Migliasso.

I Risultati del Podio:

Gianluca Cariola: 1° posto nella categoria Pit Bike e 2° assoluto di giornata, grazie a uno stile di guida perfetto nel misto stretto.

Sabato Fiasco: 2° posto nella categoria Pit Bike e 3° assoluto di giornata, autore di una battaglia spettacolare fino all'ultimo giro.

Adamo Fiasco: 3° posto di categoria, conquistato con tanta forza di volontà e coraggio nonostante la condizione fisica non perfetta.

    Ora la testa va all'ultimo appuntamento della stagione per sostenere Lorenzo Gilitus.

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