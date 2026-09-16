La Grande Corsa 2026 a Castelnuovo Don Bosco: la BMW M3 di Balletti Motorsport in top ten, due Porsche a punti e un ritiro

Proposta con un format su due giornate di gara con partenza e arrivo a Castelnuovo Don Bosco (AT), La Grande Corsa 2026 ha visto tra le protagoniste del rally storico anche tre vetture preparate e assistite dalla Balletti Motorsport; nel dettaglio, si è trattato di due Porsche 911 e una BMW M3. Proprio da quest’ultima è arrivato il miglior risultato a livello assoluto, grazie alla buona prestazione messa in atto da Luca Prina Mello e Simone Bottega che l’hanno condotta al settimo posto della classifica assoluta e al quarto di classe; una gara, la loro, iniziata con gomme non ottimali ma che, una volta cambiate, ha visto il duo biellese prodursi in una rimonta fino alla posizione finale alla quale si è sommata la miglior prestazione tra gli iscritti al Michelin Trofeo Storico.

Missione compiuta anche per la Porsche 911 SC/RS con la quale Massimo Ferrari e Christian Soriani hanno chiuso il rally al dodicesimo posto assoluto mancando la top-ten per una quindicina di secondi, lasciati lungo l’asfalto della prova di apertura della domenica esibendosi in un rischioso “360 gradi” che per fortuna non ha avuto ulteriori conseguenze; per loro il principale obiettivo era quello di acquisire punti per la rincorsa al T.R.Z. dove ora sono al secondo posto a una gara dal termine, restando anche al comando in 3° Raggruppamento. Il rally lo hanno concluso al secondo posto di classe e terzo di Raggruppamento.

Unico neo della spedizione al rally astigiano è stato il ritiro patito dalla Porsche 911 SC in configurazione “Gruppo 3” di Alfredo Formosa e Beatrice Marchetto fermati da noie al cambio; nonostante il tentativo di rimediare in assistenza all’inconveniente, al duo non è rimasto che consegnare la tabella di marcia dopo la quarta prova speciale.