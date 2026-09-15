ASD ASTARCO protagonista a Venaria: podio per Gaia Bogliacini, secondo posto per Massimo Musso

Una giornata di sport, concentrazione e precisione ha visto protagonisti alcuni rappresentanti della ASD ASTARCO di Asti, impegnati, sabato 12 settembre, nella gara di tiro con l’arco 18 mt outdoor organizzata dagli Arcieri del Sentiero Selvaggio a Venaria. Gli arcieri astigiani hanno saputo distinguersi nelle rispettive categorie, conquistando piazzamenti di rilievo e confermando il valore tecnico della società.

Tra le migliori prestazioni della giornata spicca quella di Gaia Bogliacini, impegnata nella divisione Arco Olimpico Allieve Femminile, che ha conquistato un prestigioso terzo posto con il punteggio complessivo di 443 punti. Un risultato significativo che premia l’impegno e la costanza della giovane atleta, capace di mantenere concentrazione e precisione per tutta la competizione e di salire meritatamente sul podio. Ottima prova anche per Massimo Musso, protagonista nella divisione Compound Master Maschile, dove ha ottenuto uno splendido secondo posto grazie a un eccellente score di 543 punti. Una prestazione di alto livello che gli ha consentito di conquistare la piazza d’onore in una categoria particolarmente competitiva, dimostrando grande esperienza e solidità tecnica.

Nella divisione Arco Nudo Master Maschile, buon piazzamento anche per Massimo Bogliacini, che ha concluso la gara in decima posizione con 420 punti. Un risultato che testimonia la determinazione dell’arciere astigiano e il suo costante impegno in una specialità che richiede notevole sensibilità tecnica e grande controllo del gesto sportivo. La trasferta di Venaria si chiude dunque con un bilancio positivo per la ASD ASTARCO, che torna ad Asti con un podio, un secondo posto e importanti indicazioni sullo stato di forma dei propri atleti. Le prestazioni di Gaia Bogliacini, Massimo Musso e Massimo Bogliacini rappresentano un motivo di soddisfazione per tutto il sodalizio astigiano, impegnato quotidianamente nella promozione e nello sviluppo del tiro con l’arco sul territorio. I risultati ottenuti confermano la crescita del movimento arcieristico locale e premiano il lavoro svolto dagli atleti, dai tecnici della società e da tutti i volontari che sostengono l'attività del club e che continuano a portare con orgoglio i colori di Asti nelle competizioni regionali e nazionali. Una giornata da ricordare, quindi, per gli arcieri astigiani, già proiettati verso i prossimi appuntamenti della stagione.

ASTARCO protagonista anche nelle iniziative cittadine

L'attività della ASD ASTARCO non si limita alle competizioni. L'associazione sarà infatti presente a "Sport in Piazza", importante manifestazione dedicata alla promozione delle discipline sportive sul territorio, dove allestirà un punto informativo per far conoscere il tiro con l'arco e le attività della società. Durante l'evento saranno inoltre distribuiti volantini informativi con tutti i dettagli relativi ai corsi e alle opportunità offerte dall'associazione a chi desidera avvicinarsi a questo affascinante sport.

L'impegno nella promozione del tiro con l'arco proseguirà anche con la partecipazione ad "Arti e Mercanti", la tradizionale rievocazione storica che richiama ogni anno numerosi visitatori. In questa occasione ASTARCO offrirà al pubblico la possibilità di cimentarsi nel tiro con l'arco, vivendo un'esperienza coinvolgente che unisce sport, storia e tradizione.

Dai risultati agonistici ottenuti a Venaria alle attività di promozione sul territorio, la ASD ASTARCO continua dunque a rappresentare un punto di riferimento per gli appassionati astigiani, con l'obiettivo di diffondere la cultura del tiro con l'arco e coinvolgere nuovi praticanti di tutte le età.