“Manu”, il canellese dei record sulle orme di Kimi

Un successo strameritato, frutto di passione, dedizione e talento. Dopo il titolo Rookie il successo più ambito per Emanuele Olivieri.

Il momento d'oro del motorsport italiano continua a regalare grandi emozioni. In concomitanza con la vittoria di Kimi Antonelli nel GP di Spagna di Formula 1 — l'ottavo trionfo stagionale che rafforza la sua leadership in classifica — l'Italia festeggia anche il trionfo di Emanuele Olivieri, che a Hockenheim si è laureato campione della Formula Regional Europea.

Giunto all'appuntamento finale in Germania forte del titolo Rookie già conquistato a Imola e della vetta della classifica, a Olivieri è bastato il secondo posto nella gara domenicale per assicurarsi il campionato.

Nato il 2 agosto 2008 a Canelli (Asti), Olivieri è il figlioccio di Dindo Capello, tre volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, ed è seguito dall'agenzia 5P di Oliver Viktor Kristensen, che gestisce piloti di altissimo livello come Tom Kristensen, Nicklas Nielsen e Alba Larsen.

La sua carriera vanta già successi di prestigio: nel 2021 ha vinto il Trofeo Andrea Margutti nella categoria 60 Mini, seguito dalla Wsk Final Cup nella classe Okj nel 2022. Dopo aver preso parte allo scouting camp della Ferrari Driver Academy, nel 2023 ha trionfato al 20° Supercorso Federale Aci Sport.

L'anno successivo ha esordito in monoposto con il team Akm Motorsport, guidato da Marco Antonelli (padre di Kimi), per poi dominare la Formula 4 Middle East nel 2025 con R-ace Gp. Promosso dal team in Formula Regional Europea per il 2026, ha trionfato subito all'esordio, eguagliando l'impresa di Freddie Slater nel 2025. Prima di lui, l'ultimo e unico italiano a vincere questo titolo era stato proprio Kimi Antonelli nel 2023. Gioia all'ennesima potenza per "Manu" e per papà Fabrizio che lo segue sempre con grande passione; sulle orme di Kimi... nell'Astigiano è lecito sognare.