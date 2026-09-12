Buona la prima in casa dei Galletti: Gozzano sconfitto al “Bosia”

Ottimo esordio casalingo dell'Asti Calcio che supera meritatamente tra le mura amiche del Censin Bosia il Gozzano. La formazione allenata da Francesco Buglio subisce gli attacchi novaresi nei primi minuti di gioco poi, realizzata la rete del vantaggio, non corre praticamente mai rischi e va vicino alla goleada.

Dopo un paio di parate piuttosto agevoli di Brustolin, sull'iniziativa che si sviluppa da sinistra rifinita da Pellegrini, Mana in spaccata realizza la rete del vantaggio. Subito dopo doppia occasione per il raddoppio da parte dei biancorossi di casa, prima del secondo goal, realizzato da Moreo, che viene atterrato in area dopo aver protetto bene palla e realizzato il susseguente calcio di rigore.

Nella ripresa ancora Moreo prima e Masawoud dopo vanno vicinissimi al golden tris colpendo la Traversa e trovando la deviazione di un difensore. Il Gozzano non riesce sostanzialmente mai a impeinserire Brustolin, che si limita all'ordinaria amministrazione, mentre i padroni di casa evidenziano la velocità e l'estro del trio Bresciani, Masawoud, Pellegrini. Dopo la sconfitta in trasferta Sestri Levante una vittoria netta e inequivocabile per i sodalizio del ds Isoldi.