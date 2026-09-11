Seconda edizione del Memorial Alberto Merlati: sport, memoria e futuro degli under 17 al PalaMakhymo

Tutto pronto per la seconda edizione del Memorial Alberto Merlati, torneo di pallacanestro giovanile che si svolgerà sabato 19 settembre al PalaMakhymo di via Gerbi. Un grande evento cestitistico che accoglierà al via della manifestazione Derthona Basket e NoviPiù Corneliano, che scenderanno in campo nella prima semifinale alle ore 9,30, Cantù e Don Bosco Crocetta, in campo alle 11,30 nella seconda semifinale. La finale terzo posto è prevista alle 16, alle 18 la finalisssima della kermesse.

Un evento, il Memorial Merlati, che va in scena nel ricordo di un atleta che ha lasciato tracce indelebili in città: campione della Saclà e della Nazionale, atleta scudettato a Cantù, il pivot è stato un grande esempio dentro e fuori dal campo. La sua simpatia, la sua straordinaria umanità hanno cementato rapporti eterni con molti astigiani che con passione e dedizione hanno deciso di ricordarlo costantemente con questo favoloso evento che darà la possibilità a tanti astigiani di seguire da vicino i campioni del domani, atleti Under 17 di Eccellenza che rappresentano il top a livello nazionale.

La presentazione, andata in scena presso la sede di Memoria Futura in piazza San Martino, moderata da Carlo Cerrato alla presenza di Marco Goria, è andata in scena di fronte tanti uomini di basket, amici, giornalisti e autorità. Un evento che poggia sul supporto di preziosi sponsor e che è stato illustrato nei dettagli da Charlie Caglieris, eroe della Saclà e uomo decisivo nel successo Europeo della Nazionale italiana, e dalla figlia del compianto Alberto, Mariele, che con la stessa abilità oratoria del caro papà ha spiegato dettagliatamente l'evento e la nascita della Fondazione Alberto Merlati. "L'avevamo promesso lo scorso anno e ora possiamo annunciarlo - ha detto Mariele - La Fondazione, nata su iniziativa mia, di mio fratello Andrea e di Paola Maffi, ha lo scopo precipuo di promuovere attività sportive e culturali, oltre che solidali, che abbiano l'inclusione sociale come obiettivo. Una decisione che siamo certi porterà avanti quelli che sono i principi e gli ideali di nostro padre".

Tra gli interventi anche quello del sindaco Maurizio Rasero, che ha sottolineato l'importanza dell'evento e invitato gli astigiani a gremire l'impianto del PalaMakhymo. Non sono mancati i momenti di commozione e il sentito "grazie" a Enzo Gai e Attilio Cerrato, anime organizzative dell'evento, oltre che ai preziosi sponsor.