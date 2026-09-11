Asti cerca il riscatto col Gozzano: weekend di derby e sfide tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Reduce dalla sconfitta (0-2) subita a Sestri Levante nella prima giornata del campionato di Serie D, l'ASD Asti cercherà di riscattarsi sabato 12 settembre al “Censin Bosia” (inizio ore 15) contro il Gozzano, che domenica scorsa ha pareggiato in casa (0-0) con il neopromosso Lascaris. Mercoledì 16 i galletti saranno ospiti dell'Imperia.

Domenica 13 si giocherà a partire dalle 15,30 in Eccellenza, in Promozione e in Prima Categoria. In Eccellenza, San Domenico Savio e Pro Villafranca saranno di scena, rispettivamente, a Carmagnola e a Cuneo, mentre lo Spartak riceverà la Polisportiva Gaviese al “Norino Fausone” di San Damiano.

Asti Calcio, serata di gala: baby biancorossi e prima squadra pronti a scrivere la storia (FOTO Gallery) Sfilano prima squadra e settore giovanile, interventi delle autorità e fuochi d'artificio in vista della prima gara interna col Gozzano di domani pomeriggio

In Promozione, Annonese e Canelli 1922 affronteranno in trasferta Acqui (allo stadio “Ottolenghi”) e Lucento (a Torino dalle 14,30). La Santostefanese, invece, ospiterà lo Sporting Club Beiborg al “Gigi Poggio” di Santo Stefano Belbo.

In Prima Categoria, derby Costigliole-Moncalvo a Isola nel turno inaugurale. Impegno casalingo per il Don Bosco Asti, che incontrerà l'Asca a Refrancore, e per la Mezzalunacalcio Villanova, in campo contro la Fulvius.