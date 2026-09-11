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Tennis

Condò domina la 29ª edizione del Trofeo Marisa, Mario e Attilio Cortese; Rosti trionfa nel femminile e Remotti/Rava vincono il Memorial Spagarino

Ventinovesima edizione del Trofeo Marisa, Mario e Attilio Cortese, mentre il DLF Asti apre gli open day di fine settembre

Davide Chicarella

Davide Chicarella

11 Settembre 2026 10:14:14

Memorial Cortese

La premiazione del torneo di Canelli

Nella ventinovesima edizione del "Trofeo Marisa, Mario e Attilio Cortese" di scena al circolo Acli di Canelli, pronostici rispettati nel singolare maschile Open con vittoria della testa di serie n.1 Leonardo Condò, che batte il compagno di circolo Edoardo Conte 7-6, 6-3. In semifinale Condò-Carretta 6-3,6-0 e Conte- Alarcon 6-1, 6-2. Sessantotto gli iscritti. Nel singolare femminile (undici iscritte) finale molto combattuta tra Ginevra Garrone e Francesca Rosti con vittoria di quest'ultima 5-7,6-2,10-2.

I tabelloni sono stati compilati dal giudice arbitro Paolo Cavaglià con la collaborazione di Ferdinando Papa.
Nel "Memorial Vittorio e Gianluca Spagarino", torneo di doppio maschile limitato 3.3 al Tennis Bruno, Valerio Remotti e Ivano Rava vincono in finale senza giocare causa il forfait di Fabio Graziano Visini che avrebbe dovuto scendere in campo con Stefano Ricci. Otto le coppie partecipanti in un tabellone compilato dal giudice arbitro Roberto Santangeletta. In semifinale Remotti/Rava battevano la testa di serie n.1 Serra/Porta 6-3, 5-7, 10-8 mentre Ricci/Visini avevano la meglio su Alberto e Lorenzo Conti 4-6, 6-3, 10-8.

Open Day al DLF

Scatta l’ora dello start ufficiale per i corsi di tennis al DLF Asti di via al Mulino. L’AstiTennis è pronto ad accogliere per quattro giorni di “open day” giovani aspiranti tennisti che potranno provare questo favoloso sport sui campi in terra rossa dei “ferrovieri” il 21 e 23 settembre, e il 28 e 30 settembre.

Dal 5 ottobre il via della Scuola Tennis. Per partecipare agli “open day” occorre contattare il maestro del circolo Filippo Roggero al 339/4825807.

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