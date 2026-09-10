Allara e Beggio replicano: bronzo agli Europei Under 19 di Caldas da Rainha

A poco più di due settimane dal bronzo mondiale, Annachiara Allara (Junior Asti) e Sara Beggio (P.M. Torino) tornano sul podio in staffetta agli Europei Under 19 di pentathlon moderno, inaugurati oggi a Caldas da Rainha. Dalla Spagna al Portogallo, le due azzurre ripetono l’exploit visto ai Mondiali di Madrid, conquistando il terzo posto nella giornata di apertura della rassegna continentale. A poco più di due settimane dal bronzo mondiale,(Junior Asti) e Sara Beggio (P.M. Torino) tornano sul podio in staffetta agli, inaugurati oggi a Caldas da Rainha. Dalla Spagna al Portogallo, le due azzurre ripetono l’exploit visto ai Mondiali di Madrid, conquistando il terzo posto nella giornata di apertura della rassegna continentale.

Le giovanissime piemontesi, entrambe diciassettenni, arricchiscono così un palmarès già notevole di coppia: al bronzo iridato Under 19 si aggiungono l’oro mondiale Under 17 del 2024 e, a livello europeo Under 17, l’oro 2024 e l’argento 2025. Gara in progressione per Allara e Beggio: solida la scherma (21 vittorie e 19 sconfitte), eccellente la prova sugli ostacoli, uno dei loro punti di forza, chiusa in 1’02”10, e terzo riscontro cronometrico nel nuoto (58”69). Nel laser run conclusivo, partite in terza posizione, hanno difeso con determinazione il podio, terminando a quota 1284 punti.