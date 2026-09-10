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Golf Asti Padel vola in Serie C: 2-0 al Green Park A a Rivoli

Traguardo prestigioso: il team femminile guidato da Matteo Gentile promosso in Serie C 2027, decisive le coppie Gaetano/Culasso e Boano/Goria

Davide Chicarella

Davide Chicarella

10 Settembre 2026 10:24:27

Golf Asti Padel

Il Golf Asti Padel celebra la promozione

Traguardo prestigioso raggiunto. Obiettivo stagionale centrato per la squadra femminile del Golf Asti Padel, che a Rivoli, nella partita secca di playoff di Serie D, batte 2-0 il Green Park A ed è promosso in Serie C nel 2027.

Alla squadra astigiana sono sufficienti due incontri vinti in due set da Marcella Gaetano/Erika Culasso e da Giulia Boano/Michela Goria per sancire la promozione della compagine astigiana allenata da Matteo Gentile. Fanno parte del team anche Stefania Arata, Francesca Cheula ed Emanuela Castino, che durante la stagione hanno contribuito ai successi del gruppo.

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