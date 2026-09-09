Doppio successo oltre confine per Balletti Motorsport e occhi puntati su La Grande Corsa

Due impegnative trasferte oltre confine hanno caratterizzato il recente fine settimana della Balletti Motorsport, impegnata in Francia e in Galles ad assistere altrettante vetture in gara.

Sulle strade già teatro di alcune prove speciali del Rally Montecarlo, si è corso il Rally Régional de la Vésubie, gara valevole per la France Cup, sviluppata su un percorso di quattro impegnative prove speciali nelle quali Elio Cortese e Ciro Lamura hanno sempre piazzato lo scratch con la Subaru Legacy 4Wd andando ad aggiudicarsi una nuova vittoria che va a sommarsi alle precedenti ottenute sempre in territorio francese.

Ben più corposo era il chilometraggio del Rally Ceredigion, evento gallese al suo primo anno di validità per il Campionato Europeo FIA, obiettivo quest’ultimo nel mirino di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi e la loro Porsche 911 S: per l’affiatato duo che è ancora in gioco per il titolo continentale del 1° Raggruppamento la gara è andata nel migliore dei modi. La coupé tedesca ha assecondato loro al meglio lungo gli oltre 170 chilometri di prove speciali contribuendo ad una indiscussa vittoria di categoria alla quale si è sommata la soddisfazione di essere stati il miglior equipaggio italiano in classifica.

Da oltre confine si passa al prossimo appuntamento che sarà a pochi passi dalla sede di Nizza Monferrato; sempre in provincia di Asti si correrà l’edizione 2026 de La Grande Corsa, rally storico valevole per il T.R.Z. della Prima Zona, per il Memory Fornaca e per il Michelin Trofeo Storico. Tre le vetture da assistere tra sabato 12 e domenica 13 settembre: due Porsche 911 e una BMW M3. Proprio con quest’ultima torneranno in gara Luca Prina Mello e Simone Bottega; attesa che sta per terminare anche per Massimo Ferrari pronto a tornare al volante della sua Porsche 911 SC/RS con la quale, affiancato da Christian Soriani, continuerà la rincorsa al titolo di Zona per il 3° Raggruppamento con un occhio anche alla classifica assoluta. Una seconda 911 SC, in versione di “serie” sarà infine in gara con Alfredo Formosa e Beatrice Marchetto. Sette le prove speciali da affrontare: una nel prologo di sabato pomeriggio e altre sei alla domenica con partenza e arrivo a Castelnuovo Don Bosco.