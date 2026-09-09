Un big bianconero entra a far parte del Progetto PINK SCA

Un innesto di spessore e dal curriculum impressionante per la Scuola Calcio Astigiana. Il patron Gianluca Castrignanó e la Responsabile del progetto Pink SCA, Marilena Cervellino, affidano infatti la Direzione Tecnica del settore femminile a mister Matteo Scarpa.



Un profilo di grande esperienza, astigiano doc con alle spalle esperienze da allenatore e vice nella prima squadra bianconera e nella Primavera: Scarpa è stato infatti alla guida della Juventus Women, con cui ha conquistato 5 campionati di Serie A, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Un favoloso poker Pink SCA a scuola da Barbara Bonansea Due giorni di allenamenti, giochi e una speciale olimpiade a Bricherasio. Per la stella azzurra il il futuro è a San Diego



Matteo ha scelto di sposare il progetto SCA PINK e un percorso ambizioso, costruito sulla crescita tecnica e sportiva delle atlete astigiane. Un progetto che continua ad ampliarsi: alle categorie U10, U12 e U15, questa stagione si aggiunge anche la nuova U17.