Un big bianconero entra a far parte del Progetto PINK SCA

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Calcio femminile
09 Settembre 2026 11:33:00
Matteo Scarpa, neo dt delle Pink SCA
Un innesto di spessore e dal curriculum impressionante per la Scuola Calcio Astigiana. Il patron Gianluca Castrignanó e la Responsabile del progetto Pink SCA, Marilena Cervellino, affidano infatti la Direzione Tecnica del settore femminile a mister Matteo Scarpa.
Un profilo di grande esperienza, astigiano doc con alle spalle esperienze da allenatore e vice nella prima squadra bianconera e nella Primavera: Scarpa è stato infatti alla guida della Juventus Women, con cui ha conquistato 5 campionati di Serie A, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.
Matteo ha scelto di sposare il progetto SCA PINK e un percorso ambizioso, costruito sulla crescita tecnica e sportiva delle atlete astigiane. Un progetto che continua ad ampliarsi: alle categorie U10, U12 e U15, questa stagione si aggiunge anche la nuova U17.
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