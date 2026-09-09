Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Calcio femminile

Un big bianconero entra a far parte del Progetto PINK SCA

Matteo Scarpa, tecnico plurivincente della Juventus Women, assume la direzione tecnica del club per potenziare la crescita delle giovani astigiane e inaugurare la nuova categoria U17

Davide Chicarella

Davide Chicarella

09 Settembre 2026 11:33:00

Matteo Scarpa

Matteo Scarpa, neo dt delle Pink SCA

Un innesto di spessore e dal curriculum impressionante per la Scuola Calcio Astigiana. Il patron Gianluca Castrignanó e la Responsabile del progetto Pink SCA, Marilena Cervellino, affidano infatti la Direzione Tecnica del settore femminile a mister Matteo Scarpa.

Un profilo di grande esperienza, astigiano doc con alle spalle esperienze da allenatore e vice nella prima squadra bianconera e nella Primavera: Scarpa è stato infatti alla guida della Juventus Women, con cui ha conquistato 5 campionati di Serie A, 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Un favoloso poker Pink SCA a scuola da Barbara Bonansea

Due giorni di allenamenti, giochi e una speciale olimpiade a Bricherasio. Per la stella azzurra il il futuro è a San Diego


Matteo ha scelto di sposare il progetto SCA PINK e un percorso ambizioso, costruito sulla crescita tecnica e sportiva delle atlete astigiane. Un progetto che continua ad ampliarsi: alle categorie U10, U12 e U15, questa stagione si aggiunge anche la nuova U17.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133