Un favoloso poker Pink SCA a scuola da Barbara Bonansea

Una favolosa esperienza, una full immersion con una delle icone del calcio femminile nazionale e mondiale. Un "magnifico poker" di atlete delle Pink SCA, sodalizio presieduto da Gianluca Castrignanò che vede in priam linea in qualità di dirigente Marilena Cervellino, ha preso parte a una "due giorni" in compagnia di Barbara Bonansea, icona della Nazionale italiana femminile.

Il ricco menù del fine settimana prevedeva allenamenti, giochi e una speciale Olimpiade. Jasmine Marolo, Viola Vinai, Sophie Mussa e Maria Vittoria Mezzanotte hanno partecipato a Bricherasio, dove risiede il formidabile attaccante, a uno speciale evento dedicato al calcio in rosa. Erano presenti 22 ragazze.

Per le quattro giovani astigiane la sodddisfaazione di allenarsi con la Bonansea e il suo staff, cercando di carpire i segreti di una campionessa assoluta. Il gran finale della due giorni è stato dedicato alle Olimpiadi, composte da Staffetta, Bowling, Canestro e Tiri in porta, con sugli scudi la giovanissima Sophie.

Barbara, intanto, dopo aver scritto pagine indelebili di calcio con la Juventus femminile, è pronta a vivere una nuova entusiasmante esperienza agonistica oltreoceano, negli Stati Uniti, con la maglia di San Diego in California.