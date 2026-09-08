Carmellino e Minazzi trionfano al Rally Città di Torino: sei prove su sette e il pass per Lucca

Un successo perentorio quello di Ivan Carmellino e Max Minazzi. Ottenuto grazie ad un ritmo che fino a risultato acquisito non ha mai concesso spazio agli avversari. Il miglior tempo su sei delle sette prove speciali che hanno caratterizzato questa 41a edizione del Rally Città di Torino che per la prima volta ha visto la città di Ciriè come punto di riferimento con partenza, arrivo e come lo scorso anno il riordino e il parco assistenza.

Sette le prove speciali ricavate fra la Valle di Lanzo e il Canavese con l’inedito parziale di Santa Elisabetta che ha aperto il confronto cronometrico nella giornata di sabato dopo la cerimonia di partenza. Ivan Carmellino e Max Minazzi a bordo della Skoda Fabia curata dalla Roger Tuning hanno da subito imposto la loro andatura con un vantaggio che con lo scorrere della gara si è fatto sempre più tranquillizzante anche se alle loro spalle la concorrenza non si è fatta desiderare.

Prestazione di alto livello infatti per Federico Santini e Nicolò Ronchi pure loro al via su una Skoda i quali sono stati constantemente sulle tracce dei due capofila valsesiani fino all’ultima prova dove il toscano naturalizzato piemontese ha subito l’attacco di Elwis Chentre e Fulvio Florean anche loro al via su una Skoda Fabia curata dal Team Miele i quali con il successo parziale hanno conquistato al fotofinish il secondo posto finale. Va ricordato che la gara promossa dalla Rt Motorevent era il penultimo appuntamento della Coppa Rally di Zona 1. Con il successo sulle strade della proviancia di Torino, Ivan Carmellino e Max Minazzi conquistano definitivamente la prima posizione nella serie di zona piemontese accedendo alla finalissima di Lucca per difendere il successo traicolore conquistato lo scorso anno. Se per Carmellino l’obiettivo è stato raggiunto, ancora tutto da decidere invece per i rimanenti due posti disponibili dove sia Chentre che Santini hanno compiuto un discreto passo in avanti con il valdostano che presumibilmente potrà giocarsi le ultime chanse sulle strade biellesi del Rally Lana in programma ad Ottobre. Il quarto posto finale lo hanno conquistato Jacopo Araldo e Lorena Boero al via sulla Skoda Fabia del team Munaretto. Il pilota di Santo Stefano Belbo che il Rally Città di Torino lo ha vinto per ben sei volte, non è riuscito ad esprimersi ai suoi soliti standard pur facendo segnare il terzo tempo assoluto in entrambi i passaggi sulla “Monastero”.

In quinta posizione chiudono Patrick Gagliasso e Dario Beltramo su una delle numerose Skoda Fabia. Nella generale seguono in sesta posizione Cristiano Fenoglio e Marco Rosso (Skoda Fabia). Una foratura sul parziale finale ha fatto perdere ad Andrea e Vittoria Sala un paio di posizioni ma non cancella un prestazione di grande contenuto che il medico ciriacese e la sua figliola hanno confezionato a bordo della Skoda Fabia del team Erreffe. Claudio Vona e Giuseppe D’Agostino sono ottavi seguiti nella generale dalle altre Skoda di Angelo Morino e Mara Miretti e di Filippo Serena e Luca Pieri a sottolinare la predominanza assoluta del marchio della Repubblica Ceca nella top ten finale. Il Memorial Franco Maiocco per la miglior inversione a Sant Ignanzio sulla prova di Monastero è stato vinto da Samuele e Davide Pochettino a bordo della Peugeot 106. Nel femminile successo per l’esordiente Giorgia Chiabodo insieme a Wilma Grosso su una Renault Clio rally 5. Hanno concluso la gara 63 equipaggi.