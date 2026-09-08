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Arti marziali

Doppio tatami per Asti Judo: allenamenti a Genova, aggiornamento a Ostia e corsi pronti a ripartire

Nuovo staff, ripartenza dei corsi e prove gratuite per tutte le età. Maria Cristina Cirillo, intanto, ha partecipato alle due giornate di aggiornamento e formazione tecnica

Davide Chicarella

Davide Chicarella

08 Settembre 2026 10:10:05

Asti Judo

Il gruppo atleti a Genova

Primo weekend di settembre e subito tatami per l’Asti Judo, impegnato su due fronti tra allenamento, formazione e aggiornamento tecnico, in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa.

A Genova, sabato e domenica, il gruppo agonistico astigiano è stato ospite della Budo Semmon Gakko, palestra del Maestro Revelli, per una due giorni di allenamenti e scambi con atleti provenienti da diverse società di tutta la Liguria. A rappresentare l’Asti Judo sul tatami genovese Irina Carucci, Isabella Farauanu, Edoardo Sarotto e Alvi Alla, che hanno condiviso questa importante esperienza anche con gli amici del Kumiai Torino, Mario Aloise e Nicolò Monteforte. Ad accompagnare il gruppo Lorenzo Aloise, nuovo collaboratore tecnico dell’Asti Judo, che entra a far parte dello staff nella stagione sportiva appena iniziata.

Contemporaneamente, a Ostia Lido, presso il PalaPellicone,  si è svolta un’importante due giorni dedicata all’aggiornamento degli Alti Gradi, riservata alle cinture nere a partire dal 6° Dan. A rappresentare la società astigiana Maria Cristina Cirillo, che ha partecipato alle due giornate di aggiornamento e formazione tecnica. E da lunedì 7 settembre si torna a pieno ritmo anche ad Asti, con la ripartenza dei corsi di judo presso il Palazzetto dello Sport di via Gerbi.  L’attività è aperta a tutte le età e prevede corsi per principianti a partire dai 4 anni, corsi dedicati a bambini e ragazzi e allenamenti specifici per il gruppo agonistico e per gli adulti.  

La società mette a disposizione prove gratuite per chi desidera avvicinarsi a questo sport che è anche una filosofi educativa e una scuola di vita. 

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