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Motori

Dego sorride agli Alfieri di Asti: Berger trionfa e la squadra resta in corsa per il titolo

Successo fra gliJunior 125, Scarfiello quarto nei Cadetti 50 e la squadra rcontinua a lottare per il vertice

Davide Chicarella

Davide Chicarella

08 Settembre 2026 10:06:44

Moto Club Alfieri

Berger in azione

Un fine settimana importante quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti. A Dego (SV), infatti, è andata in scena la penultima tappa del Campionato Italiano enduro Under23/Senior, che ha visto qualificarsi con ottimi piazzamenti anche i piloti Alfieri.

Bartek Scarfiello ha chiuso quarto tra i Cadetti 50; Marco Orsi 26esimo tra i Cadetti 125. Alessio Berger primo tra i Junior 125, mentre Gabriele Doglio sesto nella Junior 250 4 tempi. I ragazzi hanno conquistato il quarto posto nella classifica a squadre. La parziale classifica di Campionato vede al momento Scarfiello al terzo posto di categoria a quota 51 punti, mentre Berger al primo posto pari merito con 74 punti, così come Doglio al quinto ex aequo con 41. Decisiva l'ultima gara di ottobre.

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