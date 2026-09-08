Dego sorride agli Alfieri di Asti: Berger trionfa e la squadra resta in corsa per il titolo

Un fine settimana importante quello che si sono appena lasciati alle spalle i piloti del moto club Alfieri di Asti. A Dego (SV), infatti, è andata in scena la penultima tappa del Campionato Italiano enduro Under23/Senior, che ha visto qualificarsi con ottimi piazzamenti anche i piloti Alfieri.

Bartek Scarfiello ha chiuso quarto tra i Cadetti 50; Marco Orsi 26esimo tra i Cadetti 125. Alessio Berger primo tra i Junior 125, mentre Gabriele Doglio sesto nella Junior 250 4 tempi. I ragazzi hanno conquistato il quarto posto nella classifica a squadre. La parziale classifica di Campionato vede al momento Scarfiello al terzo posto di categoria a quota 51 punti, mentre Berger al primo posto pari merito con 74 punti, così come Doglio al quinto ex aequo con 41. Decisiva l'ultima gara di ottobre.