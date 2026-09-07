Weekend di fuoco: Asti ko a Sestri, 4-4 pirotecnico tra Spartak San Damiano e Pro Dronero e la Pro Villafranca incanta con un gol da centrocampo

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Calcio
07 Settembre 2026 14:39:22
Lanfranco in azione in maglia Sando (Foto Muraca)
Primo fine settimana di gara per il calcio di Serie D, Eccellenza e Promozione. Sconfitta 2-0 a Sestri per un ASD Asti che sciupa almeno due nitide occasioni da rete e subisce così i gol dei corsari liguri.
In Eccellenz spettacolare 4-4 dello Spartak San Damiano all'esordio in categoria sul campo della Pro Dronero: avanti 4-3, i Rosso-boys vengono acciuffati nel finale. Bene la Pro Villafranca che con un gol da metà campo di rara bellezza di Sia e il guizzo di Gennaro batte la Cheraschese, pareggio 0-0 che sta stretto invece quello del San Domenico nell'anticipo al CentoGrigio contro il Chieri.
In Promozione Recchiuto vale il successo del Canelli, sconfitta immeritata dell'Annonese e vittoria per la Santostefanese.
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