Emanuele "Manu" Olivieri brilla a Imola: vince Gara 1, conquista il titolo rookie e avanza in classifica

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07 Settembre 2026 14:32:48
Ennesima grande prova di "Manu" Olivieri
Ennesima grande impresa del giovanissimo talento della velocità Emanuele Olivieri. “Manu” brilla a Imola e procede spedito verso le posizioni di rilievo del campionato. Grazie alla vittoria di sabato in Gara 1 del FIA Formula Regional European Championship l’astigiano avanza nella classifica del campionato piloti (complice il passo falso di Nakamura) e vince il titolo rookie. In Gara 1, alle sue spalle Sebastian Wheldon e Alexandre Munoz.
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