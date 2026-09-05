Mauro Porzia torna sulle strade della Coppa Rally di Zona 2

Un gradito rientro sulle strade del nord-ovest e della seconda zona. Si può definire così il ritorno in gara del pilota torinese Mauro Porzia, che dopo uno stop obbligato di alcuni mesi, ritrova il filo conduttore stagionale.

Il teatro dell’attesa ripartenza sarà quella del Rally Val d’Aveto, quinta tappa della Coppa Rally di Zona 2. Ad affiancarlo per l’occasione, non ci sarà Arianna Genaro, anch’essa in recupero da un infortunio, ma un altro navigatore di lungo corso. Si tratta di Alessandro Rappoldi, il quale accompagnerà il driver portacolori della scuderia ALMA Racing, sulle difficili strade dell’entroterra ligure.



La vettura non subirà invece variazioni. Dopo il brillante esordio sulla Renault Clio Rally3con i colori della ScaccoMatto Racing sulle strade del Rally Valli Ossolane, proseguirà anche sulle strade della Val D’Aveto la fase di apprendimento con la quattro ruote motrici di casa Renault. Una vettura dal grande potenziale ma che necessita di numerosi chilometri di approfondimenti per poter apprezzare al meglio le proprie caratteristiche. Dinamiche che Porzia desidera commentare nel proprio intervento pre-gara, dove ha voluto esprimere la propria soddisfazione per il rapido rientro dopo il brutto infortunio all’omero: “Rientro in una competizione dopo oltre tre mesi di assenza. Una brutta frattura all’omero, mi ha costretto ai box per diverse settimane. Tuttavia, sono soddisfatto per essere riuscito a recuperare la mobilità della spalla al 90% nel post-frattura: tutto questo in sole sette settimane. Venendo alla parte sportiva, tengo a precisare che al mio fianco non ci sarà Arianna Genaro a causa di un infortunio. Al suo posto ci sarà Alessandro Rappoldi, con il quale cercherò di accumulare più esperienza possibile sulla Renault Clio Rally3.

Sarà una gara difficile ed insidiosa, ma alla quale tenevo ad essere al via in quanto inserita nel panorama della seconda zona. Il mio focus rimane focalizzato lì”.



Venendo alla gara ligure, che in questa edizione festeggia il decennale, si snoderà nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 settembre, con partenza ed arrivo nel cuore di Santo Stefano d’Aveto.