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Calcio Femminile

Azzurra Gallo, da Costigliole al Mondiale in Polonia

Prestigiosa convocazione in Nazionale per l’atleta in forza al Tolosa

Davide Chicarella

Davide Chicarella

04 Settembre 2026 18:09:41

Azzurra Gallo

Azzurra Gallo con la maglia della Nazionale

C’è una importante impronta dell'Astigiano ai Mondiali di calcio femminile in Polonia: la costigliolese Azzurra Gallo, pronta per l’avventura iridata.

L’atleta, premiata come miglior calciatrice d’Europa e di recente in gol con la maglia della Nazionale azzurra, parteciperà con l'Italia alla competizione internazionale.  Tra le protagoniste della spedizione azzurra figura infatti la straordinaria atleta costigliolese, interprete di un percorso sportivo partito dai campi di Costigliole d’Asti e giunto ai vertici del calcio internazionale.

Attualmente in forza al Tolosa e già insignita del prestigioso riconoscimento di miglior calciatrice d'Europa, Azzurra ha aggiunto un ulteriore tassello al suo brillante curriculum firmando una splendida rete nell'ultimo impegno con la maglia della Nazionale italiana. Questo momento d’oro culmina ora nella convocazione ufficiale per i Campionati Mondiali. 

«Azzurra rappresenta l'eccellenza dello sport e un modello positivo per tutti i giovani della nostra comunità», dichiara il Sindaco di Costigliole Cavallero. «Con talento, determinazione e spirito di sacrificio ha raggiunto i massimi livelli del calcio mondiale, portando in alto il nome della nostra città. Tutta Costigliole sarà al suo fianco a tifare durante questa straordinaria avventura iridata.»

L'Amministrazione Comunale, che a breve inaugurerà la nuova cittadella sportiva, organizzerà – compatibilmente con i prossimi impegni dell'atleta – un momento di incontro ufficiale al suo rientro per tributarle il giusto omaggio, festeggiare i traguardi raggiunti e augurarle un futuro ancora ricco di successi.

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