Scelfo Racing Team: che show al Cremona Circuit!

Il fine settimana del 30 agosto al Cremona Circuit va in scena un successo strategico enorme per lo Scelfo Mechanical Solutions racing team, un vero e proprio capolavoro di gestione che va ben oltre i "freddi numeri".

Ecco i punti chiave e i verdetti di questa quinta tappa del campionato BKQ Eurocup: Fiasco Adamo (Adamianto) gestendo la situazione con intelligenza dopo una scivolata in gara 1 e un ottimo terzo posto in gara 2, si laurea Campione della categoria Rookie con una gara di anticipo.

Lorenzo Gilitus ha corso da vero "ragioniere" e stratega. Marcando a uomo il suo diretto avversario e finendogli davanti in entrambe le manche, si è preso la testa della classifica nella categoria Expert.

Battaglia Riccardo, il "ragazzino terribile" ha conquistato un fantastico terzo posto grazie a due gare d'attacco, pulite e correte, riaprendo ufficialmente i giochi per il titolo Expert e portandosi a ridosso della vetta.

Fiasco Sabato (Il Cinghial8) ha effettuato il ritorno più atteso. Nonostante il lungo stop per infortunio, ha stretto i denti portando a casa un 8° posto assoluto di puro orgoglio. Il leone è tornato a ruggire.

Cariola Gianluca: la sfortuna e i problemi tecnici lo hanno penalizzato in entrambe le gare, ma il suo spirito di squadra e la sua presenza sono stati fondamentali per il gruppo.

Un compleanno indimenticabile per il patron Scelfo Gionatan, che ha ricevuto dai suoi piloti il regalo più bello: una squadra unita, competitiva e pronta a dare battaglia fino all'ultimo metro nell'atto conclusivo del campionato.