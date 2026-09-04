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Scelfo Racing Team: che show al Cremona Circuit!

Compleanno speciale per il patron del team che festeggia una grande gara

Davide Chicarella

Davide Chicarella

04 Settembre 2026 14:02:05

Team Scelfo

Il gruppo piloti alla gara lombarda

Il fine settimana del 30 agosto al Cremona Circuit va in scena un successo strategico enorme per lo Scelfo Mechanical Solutions racing team, un vero e proprio capolavoro di gestione che va ben oltre i "freddi numeri".

Ecco i punti chiave e i verdetti di questa quinta tappa del campionato BKQ Eurocup: Fiasco Adamo (Adamianto) gestendo la situazione con intelligenza dopo una scivolata in gara 1 e un ottimo terzo posto in gara 2, si laurea Campione della categoria Rookie con una gara di anticipo.

Lorenzo Gilitus ha corso da vero "ragioniere" e stratega. Marcando a uomo il suo diretto avversario e finendogli davanti in entrambe le manche, si è preso la testa della classifica nella categoria Expert.

Battaglia Riccardo, il "ragazzino terribile" ha conquistato un fantastico terzo posto grazie a due gare d'attacco, pulite e correte, riaprendo ufficialmente i giochi per il titolo Expert e portandosi a ridosso della vetta.

Fiasco Sabato (Il Cinghial8) ha effettuato il ritorno più atteso. Nonostante il lungo stop per infortunio, ha stretto i denti portando a casa un 8° posto assoluto di puro orgoglio. Il leone è tornato a ruggire.

Cariola Gianluca: la sfortuna e i problemi tecnici lo hanno penalizzato in entrambe le gare, ma il suo spirito di squadra e la sua presenza sono stati fondamentali per il gruppo.

Un compleanno indimenticabile per il patron Scelfo Gionatan, che ha ricevuto dai suoi piloti il regalo più bello: una squadra unita, competitiva e pronta a dare battaglia fino all'ultimo metro nell'atto conclusivo del campionato.

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