Memorial Aldo Domanda: la festa dei giovani assi delle due ruote

Si è svolto domenica 30 agosto a Canelli il Memorial Aldo Domanda, appuntamento su strada dedicato alla categoria Giovanissimi e organizzato dall’ASD Pedale Canellese. L'evento ha richiamato una numerosa partecipazione di pubblico e società del territorio, trasformando le strade cittadine in un percorso di gara per i giovani ciclisti.

Sulle strade di casa, la società canellese si è presentata al via con ben 13 atleti, capaci di lottare con grinta nelle rispettive batterie.

Due prestazioni di spicco hanno portato il Pedale Canellese sul podio: Filippo Ghione si è aggiudicato la vittoria nella categoria G1, mentre S. ha conquistato un ottimo 2º posto nella categoria G2.



Il presidente Romildo Zotti ringrazia i piccoli atleti, le famiglie ed i volontari che, come sempre, hanno permesso la buona riuscita della manifestazione.