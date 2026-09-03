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Ciclismo

Memorial Aldo Domanda: la festa dei giovani assi delle due ruote

Grande successo per l’evento del Pedale Canellese

Davide Chicarella

Davide Chicarella

03 Settembre 2026 12:49:04

Pedale Canellese

Il gruppo di ciclisti alla manifestazione

Si è svolto domenica 30 agosto a Canelli il Memorial Aldo Domanda, appuntamento su strada dedicato alla categoria Giovanissimi e organizzato dall’ASD Pedale Canellese. L'evento ha richiamato una numerosa partecipazione di pubblico e società del territorio, trasformando le strade cittadine in un percorso di gara per i giovani ciclisti.
Sulle strade di casa, la società canellese si è presentata al via con ben 13 atleti, capaci di lottare con grinta nelle rispettive batterie.
Due prestazioni di spicco hanno portato il Pedale Canellese sul podio: Filippo Ghione si è aggiudicato la vittoria nella categoria G1, mentre S. ha conquistato un ottimo 2º posto nella categoria G2.


Il presidente Romildo Zotti ringrazia i piccoli atleti, le famiglie ed i volontari che, come sempre, hanno permesso la buona riuscita della manifestazione.

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