Domenica lo start in Serie D, Eccellenza e Promozione

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Calcio
03 Settembre 2026 12:45:46
Prima gara all’orizzonte per i Villans
Comincerà domenica, 6 settembre, il campionato di Serie D 2026-27. Nella prima giornata, l'ASD affronterà il Sestri Levante in trasferta. La gara è stata posticipata alle ore 17.
Sempre domenica, a partire però dalle 15,30, prenderanno il via anche i campionati di Eccellenza e Promozione organizzati dal Comitato regionale Figc Piemonte-Valle d'Aosta. In Eccellenza, lo Spartak San Damiano sarà ospite della Pro Dronero, mentre San Domenico Savio e Pro Villafranca riceveranno, rispettivamente, Chieri (a Rocchetta Tanaro) e Cheraschese.
In Promozione, il Canelli 1922 incontrerà il Cenisia al “Piero Sardi”. L'Annonese, invece, ospiterà la Novese a Castello d'Annone. Impegno esterno per la Santostefanese, di scena nella sfida con lo Spazio Talent Soccer.
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