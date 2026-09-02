ASD Asti accelera: Tolo Masawoud pronto per l'esordio di domenica, in arrivo anche un difensore centrale

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Calciomercato
02 Settembre 2026 11:49:00
Bresciani in azione
In attesa delle prime gare di campionato, arrivano le ultime mosse di mercato per le squadre dilettantistiche. L'ASD Asti esordirà domenica alle 17 sul campo dei corsari del Sestri Levante, per disputare la prima gara casalinga ufficiale il sabato successivo, 12 settembre, al "Censin Bosia" contro il Gozzano alle 15. Dopo l'infortunio di Podestà il ds Isoldi ha tesserato Tolo Masawoud, rapido trequartista ex Bra e Giulianova che agirà da seconda punta (per l'ex Luparense, autore del gol salvezza a Cairo Montenotte, il rientro dovrebbe arrivare a fine novembre).
A completare la rosa dei galletti dovrebbe giungere la fumata bianca con un difensore centrale. Il candiato a rendere più profondo il reparto è l'ex Derthona Luca Filippo Screpis, originario dell'australia con nazionalità spagnola che dovrebbe a breve diventare biancorosso.
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