Ricarica e ripartenza: Carmellino e Minazzi pronti per il Rally Città di Torino

Giusto il tempo di ricaricare le batterie e rimettersi in abitacolo per una seconda parte di stagione tutta da vivere. Si può riassumere così la vigilia che accompagna Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, in attesa di quella che sarà la quarantunesima edizione del Rally Città di Torino. Una gara che si preannuncia selettiva ed impegnativa, considerata la totale inesperienza del pilota di Scopa sulle prove speciali costruite tra le Valli di Lanzo e la zona del Canavese. Ad accompagnare i portacolori EASI, anche in questa apparizione, ci sarà la Skoda Fabia RS Rally2 con i colori del team astigiano Roger Tuning. Un binomio consolidato che ha portato al raggiungimento della leadership provvisoria di Coppa Rally di Zona 1, in attesa degli ultimi due appuntamenti che delineeranno l’esito definitivo di una lunga stagione motoristica. L’ultima apparizione, andata in scena poche settimane or sono al Rally Regione Piemonte, si è tramutata in una prestazione accorta e lontana da rischi. Il raggiungimento del terzo gradino del podio è da considerarsi come un risultato significativo, soprattutto in virtù del coefficiente maggiorato che galvanizza i portacolori EASI in vista della classica torinese.

Venendo invece al proseguimento della stagione di Carmellino e Minazzi, restano da definire i dettagli, ma il focus permarrà sugli impegni del calendario della prima zona. È in programma, ma resta da ufficializzare, un’ultima tappa fuori regione per accumulare punti per il Trofeo Accademia Pirelli e percorrere qualche chilometro in vista dell’eventuale finale nazionale: il teatro con ogni probabilità sarà quello delle strade liguri e del Rally delle Palme, nonché ultimo round della Coppa Rally di Zona 2.

Le Dichiarazioni:

“Dopo la necessaria pausa estiva, ci prepariamo a quest’ultima parte di stagione. Questo mese di stacco dopo il Rally Regione Piemonte, ci è servito per riposare ed analizzare quanto fatto fino a qui” – esordiscono nel loro intervento Ivan Carmellino e Massimo Minazzi, che poi proseguono affermando – “Il percorso stagionale è ottimo, anche ad Alba abbiamo raccolto un podio importante in una gara che presentava il coefficiente maggiorato. Siamo consapevoli di essere stati molto conservativi, specialmente nella prima parte di gara. In quel frangente i nostri avversari hanno accumulato un gap importante e da quel momento abbiamo pensato unicamente a gestire il risultato, la vettura ed a portare a casa i punti necessari”, - continuano i portacolori EASI, che poi concludono dicendo – “Ora dobbiamo concentrarci sulla tappa torinese. Anche qui non abbiamo esperienze pregresse, dunque cercheremo di adattarci il più velocemente possibile ai fondi canavesani, con la speranza di agguantare un altro risultato importante. In chiusura desideriamo portare un importante ringraziamento particolare a tutte le persone che credono in noi e ci sostengono, alla Pirelli, alla scuderia EASI e ad ACI Milano nella figura del Presidente Pietro Meda”.