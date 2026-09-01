Due giorni di motocross e ricordo: Asel Race in memoria di Stefano Cassinelli e Luigi Calosso

La fine dell’estate per ricordare lo sport, la passione e la forza di volontà. Il 19 e 20 settembre a Rocchetta Tanaro, il motocross ricorda Stefano Cassinelli e Luigi Calosso, con la Asel Race.

Sarà la prima edizione dell’evento organizzato dall’Asel Project A.S.D. per onorare la memoria di Luigi Calosso e Stefano Cassinelli, membri fondatori di questo progetto nato dalla passione e trasformato successivamente in una realtà del motocross sul nostro territorio.

La storia dell’Asel Project prende forma nel 2021, quasi naturalmente, da una chiacchierata tra amici uniti dalla volontà di trasformare una passione in qualcosa di concreto. A dare vita al progetto furono i piloti Stefano Cassinelli (1996-2025), Elder Firino, Andrea Donà e l’imprenditore Luigi Calosso (1979-2023). La passione per le due ruote accompagnata dall’ambizione di costruire una realtà, oggi, hanno reso possibile molto più di una semplice partecipazione alle gare.

Il debutto ufficiale del team avviene domenica 21 marzo 2021 sulla pista di Trofarello, in occasione della prima tappa del campionato regionale MX1 FAST e MX1 EXPERT.

L’Asel Project non è stato pensato soltanto come un team da competizione. L’obiettivo era quello di contribuire attivamente alla crescita, in generale, di uno sport profondamente legato alla passione per i motori.

Da qui la volontà di avvicinare al motocross tutte le persone, facendo delle due ruote non solo uno strumento di divertimento, ma anche un mezzo attraverso il quale trasmettere passione, spirito di competizione e visione futura.

Nasce la scuola di motocross e, passo dopo passo, quella che inizialmente fu solo un’idea condivisa, si trasforma in una realtà sempre più strutturata: il moto club, la scuola dedicata ai più giovani, il team, corsi per le categorie femminili e il servizio gare.

Un percorso cresciuto e coronato nel tempo con la nascita del negozio di moto dotato di officina meccanica in frazione Quarto Inferiore, nella zona industriale di Asti. Dietro a questa storia stanno le persone che l’hanno immaginata e portata avanti. Tra coloro che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto, insieme a Stefano, c’era Luigi Calosso, venuto a mancare il 23 agosto 2023 in seguito ad una malattia fulminante.

Il 19 e 20 settembre 2026 il motoclub organizzerà la prima edizione dell'Asel Race, un evento dedicato anche alla memoria di Luigi Calosso, altra anima fondamentale di tutto ciò che rappresenta oggi l’Asel Project.

Luigi Calosso nasce il 12 giugno 1979 a Canelli, ma passa la sua infanzia e adolescenza a Cerro Tanaro. Si diploma al Liceo Scientifico Vercelli di Asti e nel 2005 si laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Torino. Luigi si è sempre distinto per audacia, ambizione e forza di volontà, motivo per il quale inizia sin da ragazzino ad affiancare le attività lavorative a quelle scolastiche/universitarie e impara ben presto il valore della disciplina e del sacrificio. Lo fa con entusiasmo e visione sempre progettata sul futuro, su scala larga, con etica e metodo. La sua caratteristica fondamentale era lo spirito di competizione, il mettersi in gioco. Da agente commerciale presso i centri fieristici di Torino al mondo imprenditoriale nel settore aerospaziale, Luigi emerge sempre per tenacia e determinazione.

La nascita dell’Asel Project è la dimostrazione di come la passione unita ad un’implacabile forza di volontà e al rispetto reciproco, possano far nascere una prospettiva per il futuro. Oggi, i membri dell’associazione, gli altri piloti insieme ad Andrea Donà, uno dei piloti fondatori dell’Asel Project, lo ricordano così: «Luigi è stato una di quegli uomini che entrano nella tua vita e lasciano un segno permanente. Quando pensiamo a lui ci viene in mente la sua determinazione e il suo carisma nel fare le cose, ma soprattutto quello che ci ha lasciato davvero è che, prima di pretendere o chiedere, bisogna dare. A prescindere, Luigi ci ha fatto notare quanto il dare tutta la fiducia e rispetto totale fin da subito, cambi il rapporto con l’altra persona. Soprattutto nel mondo lavorativo. Purtroppo solo quando è venuto a mancare abbiamo capito quanto quello che all’inizio credevamo fossero “fissazioni”, in realtà erano la base assolutamente necessaria per creare e organizzare un’ associazione. Senza di lui non avremmo potuto iniziare niente soprattutto dal punto di vista del mindset lavorativo».

Andrea continua: «Mi sento fortunato ad averlo conosciuto e sono grato delle cose che mi ha fatto capire nella sua quotidianità».

Luigi, insieme a Stefano, verrà ricordato con l’evento Asel Race, due giorni dedicati allo sport, al divertimento e alla commemorazione. Accendiamo i motori e vi aspettiamo il 19 e 20 settembre a Rocchetta Tanaro per ricordarci quanta positività hanno trasmesso nel panorama motoristico locale.