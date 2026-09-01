Addio a Francesco Borelli, il podista che ha corso 630 gare con la Brancaleone

E' mancato recentemente, all'età di 84 anni, il podista Francesco Borelli. Aveva iniziato a correre per la società podistica astigiana “Way Assauto” per poi passare alla Brancaleone, con la quale ha preso parte a ben 630 gare, fino al 2015, anno in cui portò a termine l'attività agonistica. Pur vivendo in Liguria, ha continuato a praticare jogging, la corsa lenta e costante dedicata soprattutto al benessere fisico e mentale, senza l'assillo del cronometro e dei ritmi agonistici.

Anche durante quelle corse si esibiva con i completi ufficiali della Brancaleone a testimonianza del suo attaccamento ai colori bianco e verde. Francesco resterà per sempre nel ricordo di tutti coloro i quali hanno condiviso con lui la passione per il podismo