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Lutto

Addio a Francesco Borelli, il podista che ha corso 630 gare con la Brancaleone

Aveva 84 anni: 630 gare con la Brancaleone dopo i primi passi alla Way Assauto e una vita di corsa, dall'agonismo al jogging in Liguria sempre con i colori bianco e verde

Gianni Truffa

Gianni Truffa

01 Settembre 2026 11:50:13

Lutto

Lutto nell'atletica astigiana

E' mancato recentemente, all'età di 84 anni, il podista Francesco Borelli. Aveva iniziato a correre per la società podistica astigiana “Way Assauto” per poi passare alla Brancaleone, con la quale ha preso parte a ben 630 gare, fino al 2015, anno in cui portò a termine l'attività agonistica. Pur vivendo in Liguria, ha continuato a praticare jogging, la corsa lenta e costante dedicata soprattutto al benessere fisico e mentale, senza l'assillo del cronometro e dei ritmi agonistici.

Anche durante quelle corse si esibiva con i completi ufficiali della Brancaleone a testimonianza del suo attaccamento ai colori bianco e verde. Francesco resterà per sempre nel ricordo di tutti coloro i quali hanno condiviso con lui la passione per il podismo

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