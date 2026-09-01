Balletti Motorsport riparte: vittoria al Rally Due Valli Historic e trasferte in Galles e Francia

Terminata la pausa estiva, per la Balletti Motorsport l’attività sui campi di gara è ripresa lo scorso fine settimana grazie al 20° Rally Due Valli Historic, terzo appuntamento del T.R.Z. della Seconda Zona. Al via dell’impegnativo rally veronese con base nella cittadina vinicola di Soave, c’era la Porsche 911 RS che Claudio Zanon e Maurizio Crivellaro hanno portato alla vittoria di classe e di 2° Raggruppamento grazie a una gara eccellente, chiusa all’undicesimo posto di una classifica generale dominata da vetture di più recente concezione.

Archiviato l’impegno veneto, per il team dei fratelli Balletti sono già alle porte due trasferte oltre confine, precisamente in Galles al Rally Ceredigion valevole per il Campionato Europeo FIA e in Francia per il Rally Régional de la Vésubie, gara valevole per la France Cup.

Nell’appuntamento britannico valevole per il Campionato Europeo dedicato alle auto storiche costruite entro il 1992, sarà di scena la Porsche 911 S 2.0 di Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi che si preparano ad affrontare la lunga trasferta britannica con l’intenzione di mantenere aperti i giochi nella massima serie continentale, prima delle due tappe nazionali all’Elba e a Sanremo. Attualmente in seconda posizione nella classifica di 1° Raggruppamento, l’affiatato duo dovrà dare il massimo lungo gli oltre 176 chilometri cronometrati suddivisi in due tappe e quindici prove speciali.

Quattro, invece, saranno i tratti cronometrati del Rally Régional de la Vésubie che si correrà in Francia utilizzando strade già teatro del Rallye Montecarlo. Tra le protagoniste al via ci sarà la Subaru Legacy 4 Wd affidata nuovamente a Elio Cortese che sarà affiancato da Ciro Lamura come nelle gare precedenti e assieme al quale proverà ad aggiungere un nuovo alloro alla guida della trazione integrale giapponese.