Stagione perfetta: Rocca d'Arazzo vince la Supercoppa battendo Montechiaro 16-12

Sul campo di Montaldo Scarampi, dalle misure contenute e con un muro non particolarmente alto, il Rocca d’Arazzo, dopo scudetto e Coppa Italia, conquista anche la Supercoppa della massima serie, superando il Montechiaro 16-12. Entrambe le squadre si presentano con la formazione tipo, ma l’avvio è di chiara marca Rocca, come certificano i primi trampolini: dal 3-0 si passa al 5-1, quindi al 7-2. Sul 9-3 il Montechiaro — che nel corso dell’incontro arretra Ivan Briola nel ruolo di spalla — ritrova slancio e mette a segno un parziale eloquente: 9-6, 9-8 e cambio sul 10-8.

Il recupero si completa fino al 10-10, frutto di un break di 7-1. Nel finale i giochi restano tiratissimi e, al fotofinish, sorridono quasi sempre al Rocca: il 40 pari è “il grande classico” degli ultimi scambi, con il quintetto tricolore che piazza il punto decisivo sull’11 pari, poi sul 12-11 e ancora sul 13-11. Il Montechiaro accorcia (15-12), prima che il Rocca chiuda a 30 l’ultimo game. Partita di ottimo livello: la formazione vincitrice può festeggiare una “stagione perfetta”.

Il Montechiaro, alla terza finale persa, esce a testa alta per la qualità del gioco espresso, ma paga una partenza a handicap.