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Cronaca

Attimo di apprensione a Rocchetta: malore in tribuna per uno spettatore durante il derby

La presenza di un medico sugli spalti ha evitato il peggio: il padre di un calciatore in campo si è fortunatamente ripreso

Davide Chicarella

Davide Chicarella

30 Agosto 2026 21:12:00

Derby a Rocchetta

Le squadre rientrano negli spogliatoi (Foto Muraca)

Attimi di apprensione durante il derby di ritorno di Coppa Italia del campionato di eccellenza tra San Domenico Savio e Pro Villafranca.

Nella sfida andata in scena Rocchetta Tanaro, che si è conclusa con il successo da parte della formazione di casa guidata da Mattia Pozzatello per due a uno che ha così guadagnato l'accesso al secondo turno della manifestazione, infatti, il giudice di gara ha sospeso l'incontro per una ventina di minuti.

Durante la partita, uno spettatore presente in tribuna ha accusato un malore ed è stato immediatamente soccorso. Padre di un calciatore in campo, vittima probabilmente di un problema cardiaco, è stato subito rianimato dal medico presente sugli spalti che ha evitato così  l'intervento dell'elisoccorso.

Lo sfortunato spettatore, dopo i controlli del caso, si è recato spontaneamente in ospedale per gli accertamenti. La gara è poi ripresa e si è conclusa regolarmente. 

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