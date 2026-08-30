Subalcuneo e Vacchetto sul trono di Coppa Italia

La favorita si conferma imbattibile. La Coppa Italia è dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo. Tribune gremite a Madonna del Pasco per la finale di sabato sera con il Gottasecca: la quadretta capitanata da Paolo Vacchetto apre con grande decisione con un parziale di tre giochi a uno; spreca prima l’occasione per salire sul 4-1 e poi quella del possibile 5-2 e così Massimo Vacchetto e compagni agganciano gli avversari a quota 4 e di slancio vanno al riposo in vantaggio di due lunghezze. In avvio di ripresa nuovo allungo dei cuneesi, 8-4, il Gottasecca muove il tabellone, ma l’Acqua San Bernardo Subalcuneo, con due giochi al secondo vantaggio, sale a 10 e poi piazza la stoccata vincente per l’11-5 finale.

Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 11-5

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO: Massimo Vacchetto, Davide Devalle, Enrico Rinaldi, Gabriele Bianco. Dt: Giuliano Bellanti e Mattia Dho.

GOTTASECCA: Paolo Vacchetto, Nicholas Bacino, Federico Troia, Giulio Bidello. Dt: Flavio Dotta.

Arbitri: Gabriella Meistro ed Ezio Salvetto.

Coppa Italia Serie A

Finale: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 11-5 (a Madonna del Pasco)