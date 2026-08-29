Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Pallapugno

Castiati Neivese trionfa e alza la Coppa Italia di Serie B: 11-7 alla Prodeo Chiusavecchia

Gara combattuta, con un allungo decisivo nel finale grazie a concretezza e compattezza di squadra

Davide Chicarella

Davide Chicarella

29 Agosto 2026 01:10:08

Festa Serie B Coppa Italia

I vincitori della Coppa Italia gioiscono

La Castiati Neivese alza la Coppa Italia di Serie B: nella finale di Madonna del Pasco battuta la Prodeo Chiusavecchia. Vigna e compagni partono con grande convinzione e dopo un gioco per parte in avvio, allungano prima sull’1-4 e poi sul 2-5. La quadretta di capitan Grasso, ben supportato da Pellegrino al ricaccio, torna sotto, andando alla pausa sotto di due lunghezze. La Prodeo Chiusavecchia si aggiudica anche il primo gioco della ripresa, ma la Castiati Neivese dimostra maggiore concretezza e compattezza di squadra e allunga a 9. Due giochi alla unica e uno ai vantaggi, poi sul 7-10 i neivesi piazzano la stoccata vincente per il 7-11 finale.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133