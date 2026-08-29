Castiati Neivese trionfa e alza la Coppa Italia di Serie B: 11-7 alla Prodeo Chiusavecchia

La Castiati Neivese alza la Coppa Italia di Serie B: nella finale di Madonna del Pasco battuta la Prodeo Chiusavecchia. Vigna e compagni partono con grande convinzione e dopo un gioco per parte in avvio, allungano prima sull’1-4 e poi sul 2-5. La quadretta di capitan Grasso, ben supportato da Pellegrino al ricaccio, torna sotto, andando alla pausa sotto di due lunghezze. La Prodeo Chiusavecchia si aggiudica anche il primo gioco della ripresa, ma la Castiati Neivese dimostra maggiore concretezza e compattezza di squadra e allunga a 9. Due giochi alla unica e uno ai vantaggi, poi sul 7-10 i neivesi piazzano la stoccata vincente per il 7-11 finale.