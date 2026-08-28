Fine settimana di successo per il Pedale Canellese

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28 Agosto 2026 00:22:39
Un giovane ciclista in azione
Domenica 23 agosto i giovanissimi del Pedale Canellese hanno corso a Veglia di Cherasco al Trofeo organizzato dalla Alba Bra Langhe Roero, portando a casa ottimi risultati.
Ottimo risultato per un giovane vallebelbino che ha vinto tra i G2 con una gara perfetta, restando in testa dal primo all'ultimo metro. Vittoria anche per Matilde Ghione tra le G4: oltre a essere la 1ª classificata nella classifica femminile, è riuscita a conquistare un buon 6º posto nella classifica generale. Molto bene anche Filippo Ghione che ha conquistato il 3º posto nei G1 finendo subito dietro a due corridori liguri.
Una bellissima giornata per la squadra canellese, che torna a casa con due vittorie e un brillante 3º posto.
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