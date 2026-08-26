ValleBelbo Sport, nuova stagione al via e il saluto a Lucia Tassinario

Dopo la sosta estiva, la ValleBelbo Sport è pronta per iniziare la stagione 2026-2027. Tra pochi giorni, riprenderà l’attività presso la piscina Gianni Palumbo del centro sportivo Orangym di Nizza Monferrato prima dell’ormai classico appuntamento con il Baceno Camp. Anche quest’anno, il team arancio-nerosvolgerà tre giorni di attività nella natura, tra sport e divertimento, con l’Asti Nuoto, dal 10 al 12 settembre.

Confermato il collaudato staff della ValleBelbo Sport. Pino Palumbo, che supervisionerà tutta l’attività in qualità di Direttore Sportivo, seguirà direttamente il gruppo dei “Categoria”, Monica Fusarocoordinerà i gruppi degli Esordienti A e B, Anita Palumbo e Federica Ferraris seguiranno il gruppo Propaganda, Eugenio Aquilini sarà il preparatore atletico e Gabriele Eustachioseguirà il gruppo Master.

Il gruppo dei Categoria inizierà l’attività il primo settembre, gli altri gruppi la settimana successiva, il 7 settembre. Già fissata la presentazione della stagione della ValleBelbo Sport e l’incontro con le famiglie: l’appuntamento è per martedì 15 settembre,alle 18:00, in Orangym.

Intanto, dopo quattro stagioni molto intense e ricche di soddisfazioni, si chiude l'avventura con la ValleBelbo Sport di Lucia Tassinario. L’atleta alessandrina del 2007, che con la squadra diretta da Pino Palumbo è cresciuta agonisticamente sino a raggiungere grandi obiettivi internazionali, ha salutato il team e i compagni di allenamento: “Auguro a tutti voi un anno ricco di risultati, personali e di squadra, che saprete sicuramente meritarvi. Per me parte un nuovo percorso nella speranza di raccogliere ancora qualche bella soddisfazione”.

Lucia, con la ValleBelbo Sport e il Team Dimensione Nuoto di cui fa parte il sodalizio nicese, ha conquistato medaglie e vittorie ai Criteria, titoli italiani e podi ai Campionati Italiani di Categoria, ha raggiunto le finali ai Campionati Italiani Assoluti Primaverili e Invernali e ha centrato la finale al prestigioso trofeo internazionale Settecolli a Roma. Inoltre, è stata convocata in Nazionale giovanile in occasione dei Mondiali Juniores di Otopeni del 2025.