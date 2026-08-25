Hasta Volley pronta per una nuova stagione

Prenderà ufficialmente il via lunedì 31 agosto la nuova stagione dell’Hasta Volley. La squadra si ritroverà presso il Palazzetto di Via Gerbi per l’inizio delle sessioni di preparazione atletica.

Il 5 settembre è in programma il primo impegno agonistico a Chieri in un triangolare contro i padroni di casa della Polisport e il Chisola

La Federazione ha intanto definito il calendario della 43ª Coppa Piemonte

La prima fase prevede tre giornate di gare, con due incontri per ciascun concentramento.

L’esordio dell’Hasta Volley è previsto il 19 settembre alle ore 15.00, sul campo del Parella Torino, con le sfide contro i padroni di casa e l’Olimpia Aosta.

La seconda giornata si disputerà il 26 settembre ad Asti, offrendo ai tifosi la prima occasione stagionale per sostenere la squadra dal vivo.

In programma il derby contro il Villanova e la sfida contro il Val Chisone.

Il percorso della prima fase si concluderà sabato 3 ottobre ad Acqui Terme, con gli astigiani impegnati contro i padroni di casa e l’Ovada.

Una serie di confronti particolarmente stimolanti che permetteranno allo staff tecnico di accelerare il processo di inserimento dei nuovi acquisti, testare le soluzioni tattiche e perfezionare i meccanismi di gioco in vista dell’inizio del campionato.