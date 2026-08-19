Vasile Mogos torna in Italia: è del Bari

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19 Agosto 2026 23:35:25
Vasile Mogos è del Bari (Foto IG Bari)
Dopo le tante esperienze professionistiche in Italia e nel Paese di origine, il talento sbocciato con la maglia dell'Asd Asti Vasile Mogos è pronto a vivere una nuova importante esperienza agonistica.
Il terzino classe 1992 di San Damiano, ex Chievo, Crotone, Ascoli, Cluj, reduce dalla bella esperienza in Romania, patria d'origine, con cui ha vinto il massimo campionato di Serie A, giocherà con la maglia del Bari.
Il terzino destro che ha affrontato gli Europei con la Romania è già a disposizione di mister Rastelli pronto ad affrontare una importante sperienza con un club blasonato come quello pugliese. Da ex galletto, una avventura con i galletti del Bari.
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