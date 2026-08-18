La carica … dei 53 Double Jump a Lignano

L'ASD Double Jump di Asti è pronta a ripartire per una nuova ed entusiasmante stagione sportiva! Ad attendere le ginnaste ci saranno tante belle novità e nuovi spazi pensati su misura per loro, pronti a render la "Casa Double Jump" ancora più accogliente, speciale e piena di sorprese.Il nuovo anno parte sulle ali dell'entusiasmo dei grandi successi con cui si è chiusa la stagione precedente. L'ultimo appuntamento agonistico ha visto infatti la Double Jump protagonista a Lignano Sabbiadoro, dall'8 al 18 giugno, in occasione dei Campionati Italiani CSI.

In pedana sono scese 53 ginnaste: dalle piccolissime di soli 5 e 6 anni fino alle junior di 14 anni. Le atlete sono state bravissime, riuscendo a salire sul podio nazionale. Nota di merito speciale per le più piccole della squadra, che hanno fatto un figurone conquistando le posizioni più alte della classifica con un vero e proprio "doppio podio" su 43 bambine!

I risultati principali:

Categoria Pulcine Medium:

Trampolino: Medaglia d'oro per Jolanda D'Amico, medaglia d'argento per Arianna Sbarato, 4° posto per Emma Rosso e 5° posto per Marta D'Acquisto.

Volteggio: Medaglia d'oro per Arianna Sbarato e medaglia d'argento per Jolanda D'Amico.



Categoria Tigrotte Medium:

Trampolino: 4° posto per Matilde Hesslholt.

Categoria Tigrotte Super B:

Trampolino: Medaglia d'argento per Aurora Fiora e 5° posto per Xhejda Keci.



Al di là delle medaglie, l'aspetto più prezioso è stata l'esperienza vissuta insieme. Durante la trasferta si è creato un gruppo fantastico: le atlete hanno condiviso i pasti, si sono aiutate, hanno riso e si sono divertite. Tra una gara e l'altra c'è stato anche il tempo per un tuffo in piscina e un po' di relax in spiaggia, il tutto affrontato con grande serenità e con il supporto costante dei genitori, sempre pronti a sostenere la squadra e le allenatrici.

Conclusa la parentesi tricolore, l'attività non si è fermata: la stagione si è chiusa ufficialmente con il grande successo dei centri estivi Summer Jump e Summer Jump Splash Edition. Un'occasione importante che ha permesso alle atlete di continuare la preparazione e a tanti bambini di provare numerose discipline sportive (compreso un corso di nuoto quotidiano allo Splash Edition).

Lo staff dell'ASD Double Jump ci tiene a rivolgere un enorme ringraziamento a tutti: alle straordinarie atlete per l'impegno, agli allenatori per il costante lavoro e ai genitori per il prezioso sostegno.



L'appuntamento è fissato per il 1° settembre, data in cui prenderà ufficialmente il via la nuova stagione sportiva targata ASD Double Jump!