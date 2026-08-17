Inizia il countdown della finalissima di Coppa Italia

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Pallapugno
17 Agosto 2026 15:23:23
Si avvicina la finale di Coppa Italia
Lo sferisterio Bessone di Madonna del Pasco è pronto a ospitare le finali di Coppa Italia. Il 29 agosto la corazzata Subalcuneo di Vacchetto affronterà il Gottasecca.
In SERIE B Semifinali Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 23 agosto ore 21 a Chiusavecchia, è Castiati Neivese-Speb 22 agosto ore 21 a Neive.
Coppa Italia
SERIE A
Semifinali
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Alta Langa 11-1 (a Cuneo)
Gottasecca-IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese 11-9 (a Scaletta Uzzone)
Finale: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Gottasecca 29 agosto ore 21 a Madonna del Pasco
SERIE B
Semifinali
Prodeo Chiusavecchia-Pieve di Teco 23 agosto ore 21 a Chiusavecchia
Castiati Neivese-Speb 22 agosto ore 21 a Neive
Finale: 28 agosto ore 21 a Madonna del Pasco
SERIE C1
Semifinali
Gottasecca-Ceva 11-6 (a Gottasecca)
Ricca-Monticellese 11-3 (a Ricca)
Finale: Gottasecca-Ricca 30 agosto ore 21 a Madonna del Pasco
SERIE C2
Girone A – Semifinali
Global Sped Neivese-Augusto Manzo 9-1 (a Neive)
Pro Spigno-Abrigo Croma Ricca 9-4 (a Spigno Monferrato)
Finale Girone A: Global Sped Neivese-Pro Spigno 9-3 (a Neive)
Girone B
Girone qualificazione Blu
Prima giornata
Peveragno-Monastero Dronero 2-9
Seconda giornata
Monastero Dronero-Valle Grana Caraglio 9-0
Terza giornata
Valle Grana Caraglio-Peveragno 9-0
Prima ritorno
Monastero Dronero-Peveragno 9-1
Seconda ritorno
Valle Grana Caraglio-Monastero Dronero 1-9
Terza ritorno
Peveragno-Valle Grana Caraglio 3-9
Classifica: Monastero Dronero 4, Valle Grana Caraglio 2, Peveragno 0.
Girone qualificazione Rosso
Prima giornata
Benese-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-5
Seconda giornata
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-7
Terza giornata
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Benese 9-7
Prima ritorno
Acqua San Bernardo Subalcuneo-Benese 9-3
Seconda ritorno
Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva-Acqua San Bernardo Subalcuneo 9-0
Terza ritorno
Benese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva 9-1
Classifica: Benese, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva, Acqua San Bernardo Subalcuneo 2.
Benese prima, Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Ceva seconda, Acqua San Bernardo Subalcuneo terza per differenza giochi
Finale Girone B: Monastero Dronero-Benese 9-7 (a Madonna del Pasco)
Finale: Global Sped Neivese-Monastero Dronero 30 agosto ore 17 a Madonna del Pasco
FEMMINILE
Girone qualificazione
Prima giornata
Canalese A-Canalese B 5-9
San Leonardo-Amici del Castello 6-9
Seconda giornata
Amici del Castello-Gymnasium Albese 9-0 forfait
Canalese B-San Leonardo 9-8
Terza giornata
Gymnasium Albese-Canalese A 0-9
Canalese B-Amici del Castello 4-9
Quarta giornata
San Leonardo-Gymnasium Albese 9-1
Amici del Castello-Canalese A 9-7
Quinta giornata
Canalese A-San Leonardo 9-0 forfait
Gymnasium Albese-Canalese B 2-9
Classifica: Amici del Castello 4, Canalese B 3, Canalese A 2, San Leonardo 0, Gymnasium Albese -1.
San Leonardo e Gymnasium Albese un punto penalizzazione
Finale: Amici del Castello-Canalese B 29 agosto ore 16.30 a Madonna del Pasco
UNDER 21
Finale: 1ª classificata al termine prima fase-2ª classificata al termine prima fase 30 agosto ore 14 a Madonna del Pasco
ALLIEVI
Girone A – Semifinali
Speb-Don Dagnino 8-7 (a San Rocco Bernezzo)
Ricca-San Leonardo 8-0 forfait medico
Finale Girone A: Speb-Ricca 8-6 (a San Rocco Bernezzo)
Girone B
Girone qualificazione Blu
Prima giornata
Pro Paschese B-Bormidese 8-0
Seconda giornata
Bormidese-San Biagio 8-0
Terza giornata
San Biagio-Pro Paschese B 0-8
Prima ritorno
Bormidese-Pro Paschese B 7-8
Seconda ritorno
San Biagio-Bormidese 1-8
Terza ritorno
Pro Paschese B-San Biagio 8-0 forfait medico
Classifica: Pro Paschese B 4, Bormidese 2, San Biagio 0.
Girone qualificazione Rosso
Prima giornata
Araldica Castagnole-Ceva 6-8
Seconda giornata
Ceva-Subalcuneo A 1-8
Terza giornata
Subalcuneo A-Araldica Castagnole 8-0
Prima ritorno
Ceva-Araldica Castagnole 8-2
Seconda ritorno
Subalcuneo A-Ceva 8-1
Terza ritorno
Araldica Castagnole-Subalcuneo A 4-8
Classifica: Subalcuneo A 4, Ceva 2, Araldica Castagnole 0.
Finale Girone B: Pro Paschese B-Subalcuneo A 6-8 (a Dogliani)
Finale: Speb-Subalcuneo A 30 agosto ore 11 a Madonna del Pasco
ESORDIENTI
Semifinali
Ricca-Neivese B 7-1 (a Ricca)
Cortemilia-San Leonardo 3-7 (a Cortemilia)
Finale: Ricca-San Leonardo 29 agosto ore 14 a Madonna del Pasco
PULCINI
Semifinali
Monastero Dronero A-Pro Paschese 7-2 (a Monastero Dronero)
San Leonardo-Monastero Dronero B 7-1 (a Imperia)
Finale: Monastero Dronero A-San Leonardo 28 agosto ore 17 a Madonna del Pasco
PROMOZIONALI
Raggruppamento Semifinale Rosso (a Ceva)
Primo turno: Don Dagnino-Pieve di Teco 2-5, Subalcuneo-Pro Paschese 2-5
Secondo turno: Pieve di Teco-Pro Paschese 2-5
Raggruppamento Semifinale Blu (ad Alba)
Primo turno: Ricca A-Canalese A 5-0, Augusto Manzo-Alta Langa A 5-3
Secondo turno: Ricca A-Augusto Manzo 5-1
Finale: Pro Paschese-Ricca A 29 agosto ore 11 a Madonna del Pasco
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