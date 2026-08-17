Galletti a caccia di un attaccante, ex nazionale francese alla Sanremese?

ASD Asti a caccia di un attaccante. Se Moreo e Mazzucco sono attualmente il tandem prescelto, la dirigenza biancorossa sa che a causa dell'infortunio di Cristiano Podestà mister Buglio dovrà rinunciare alla punta di maggior estro per tre mesi. Il ds Isoldi cerca quindi un giocatore di qualità: al momento Insolito e Arras paiono opzioni difficili, mentre Lovaglio, ex Saluzzo, pare vicino a riunirsi a Cacciatore al Derthona. Nei prossimi giorni verrà definita comunque una trattativa.

In casa Sanremese intanto si vocifera l'opzione Yann M'Vila, centrocampista ex nazionale francese. Certamente i liguri puntano al top, come l'Imperia, che ha fatto suoi Nunes, centrocampista brasiliano, e Musaba, trequartista olandese.

Domenica prossima intanto sarà tempo di Coppa Italia: Asti in trasferta ad Alessandria, in Eccellenza Spartak contro l'Albese e derby tra Villans e San Domenico.