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Calciomercato

Galletti a caccia di un attaccante, ex nazionale francese alla Sanremese?

L’infortunio di Podestà spinge i biancorossi alla ricerca di una seconda punta

Davide Chicarella

Davide Chicarella

17 Agosto 2026 02:17:51

Cristiano Podestà

L’Asti cerca una punta visto l’infortunio di Podestà

ASD Asti a caccia di un attaccante. Se Moreo e Mazzucco sono attualmente il tandem prescelto, la dirigenza biancorossa sa che a causa dell'infortunio di Cristiano Podestà mister Buglio dovrà rinunciare alla punta di maggior estro per tre mesi. Il ds Isoldi cerca quindi un giocatore di qualità: al momento Insolito e Arras paiono opzioni difficili, mentre Lovaglio, ex Saluzzo, pare vicino a riunirsi a Cacciatore al Derthona. Nei prossimi giorni verrà definita comunque una trattativa. 

In casa Sanremese intanto si vocifera l'opzione Yann M'Vila, centrocampista ex nazionale francese. Certamente i liguri puntano al top, come l'Imperia, che ha fatto suoi Nunes, centrocampista brasiliano, e Musaba, trequartista olandese.

Domenica prossima intanto sarà tempo di Coppa Italia: Asti in trasferta ad Alessandria, in Eccellenza Spartak contro l'Albese e derby tra Villans e San Domenico.

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