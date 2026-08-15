SBA Gieffe, Roberto Schinca nuovo capo allenatore

Dopo la promozione sfiorata e l'addio a Carlo Di Gioia, tecnico da tempo sulla panchina astigiana, la SBA ufficializza il nuovo head coach ed è un volto conosciuto.

Il neo capo allenatore della prima squadra impegnata nel campionato di DR1 sarà Roberto Schinca.

Robi, dopo due stagioni all'Olimpo Basket Alba, torna alla SBA dove oltre a sedere sulla panchina della formazione senior rivestirà anche il ruolo di head coach della formazione Under 17.

Si tratta di un graditissimo ritorno, di una persona, prima che di un grande coach, che ha dedicato cuore ed energie alla pallacanestro: dal minibasket al basket dei grandi.

Tecnico federale dal 1997, Robi è entrato nel mondo arancio blu nel 2018. Con i nostri colori ha trionfato nel 2019 con l'Under 16 Elite e, tra i tanti successi con la prima squadra con coach Di Gioia, spicca sicuramente la prima storica promozione in Serie C.

Un innesto importante per continuare a fare crescere i nostri ragazzi verso nuovi traguardi.

Le prime parole di Schinca: "Ci tengo a ringraziare l'Olimpo per l'opportunità che mi ha dato in questi due anni di allenare, oltre a squadre del settore giovanile, anche la prima squadra in Divisione Regionale 1. Tornare alla SBA, per me, è un po' come tornare a casa: quando sono andato via, i 7 anni passati qui mi sono rimasti nel cuore, per i ragazzi che ho allenato, per gli allenatori con cui ho allenato, ma soprattutto per le persone che ho conosciuto e con cui ho collaborato.

Ritorno ad Asti ad allenare una squadra che senza dubbio è competitiva per questa categoria, brava la società a mantenere un gruppo importante di giocatori a cui sono stati aggiunti ragazzi pronti per il progetto che abbiamo intenzione di portare avanti.

Sono convinto che questa squadra, se si allenerà forte e con la giusta mentalità durante la settimana, potrà giocarsela con tutti. L'obiettivo è quello di far diventare la stagione “la più lunga possibile”. C’è grande entusiasmo e tanta voglia di iniziare"