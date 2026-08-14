Chicco Pellitteri sul trono europeo con gli azzurri Over 40

L'Europa del tchoukball si tinge di azzurro grazie alle cinque medaglie ottenute dalle nostre Nazionali ai Campionati di Macolin (Svizzera). L'Italia è salita sul podio in tutte le categorie ma il primo oro è arrivato dalla Nazionale Over 40, tra le cui fila è stato schierato l'atleta astigiano Francesco “Chicco” Pellitteri, classe 1985, con un passato nella storica squadra cittadina Asti Redox con la quale ha ottenuto una brillante medaglia di bronzo all'European Silver Cup di Weimar nel 2017 e la vittoria del prestigioso Torneo di Ginevra nel 2019.

Dopo la vittoria nell'edizione 2024 a Ferrara, l'Italia si presenta con i favori del pronostico ma il livello si mostra decisamente più elevato e gli azzurri debuttano mercoledì 5 agosto con una cocente sconfitta con i padroni di casa. Nella giornata successiva arriva la prima vittoria con la Francia (53-42) e nell'ultimo incontro di girone, con la formazione al completo, arriva il miglior risultato del torneo (54-35) ai danni del Regno Unito.

In semifinale l'Italia ritrova la Svizzera che non ha nessuna intenzione di deludere il pubblico della “Sport-Toto Hall”: ciononostante l'Italia si porta subito in vantaggio e riesce a gestire fino all'ultimo la rincorsa degli avversari ottenendo il pass col risultato di 48-45.

Nella finale di sabato l'Italia affronta nuovamente il Regno Unito, questa volta però dovendo fare i conti con alcuni infortuni: dopo essere andati al secondo riposo con il risultato di 43-32, gli azzurri si siedono un po', regalano qualche punto e i britannici ne approfittano riuscendo ad agganciare gli azzurri che portano a casa il trofeo con appena due punti di scarto (53-51).

Con questa vittoria sudata Chicco, che nel frattempo ha già ricevuto le congratulazioni da parte del Sindaco di Asti Maurizio Rasero, si candida per la convocazione ai Mondiali di categoria che si terranno a Ferrara nel 2027.

Questi gli 11 campioni d'Europa: Stefano Barabani, Aniello Belardo, Domenico Belardo, Diego Carugati, Igor Cogliati, Riccardo Colletto, Simone Garbelli, Samuel Maschio, Francesco Pellitteri, Marco Pignattini, Giacomo Zinetti.