Subalcuneo e Grottasecca in finale di Coppa Italia

L’Acqua San Bernardo Subalcuneo è la prima finalista di Coppa Italia: la quadretta capitanata da Massimo Vacchetto detta legge nella prima semifinale andata in scena lunedì sera a Cuneo. I cuneesi aprono forte e sono più concreti sulle cacce decisive: il 2-0 vinto alla unica, il terzo ai vantaggi, poi sul 6-0 aumenta la pressione sino al 9-0, prima del gioco (alla unica) della formazione ospite. Nella ripresa gestione del risultato per l’11-1 finale.

Sarà il Gottasecca a giocarsi la Coppa Italia di Serie A, grazie alla vittoria in semifinale con la IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese.

Sfida di grande intensità che ha entusiasmato i tanti spettatori allo sferisterio di Scaletta Uzzone. I monticellesi partono forte con capitan Faccenda che gioca un insidioso pallone alla mano in battuta; break iniziale di due giochi, dal primo vinto dai padroni di casa, 1-3 (e due vinti a zero), occasione per salire a 4 con gioco in mano, ma immediato nuovo allungo dal 2-3 al 2-6. Il Gottasecca si scuote dopo il time-out e accorcia le distanze alla pausa, 4-6.

Il gioco d’apertura della ripresa è di marca ospite, ma Vacchetto e compagni restano in scia, 6-7, con gioco in rimonta alla unica, e il secondo senza posare cacce. Non trovano, però, l’aggancio e la IM-EL Osasio Galvanotecnica Monticellese allunga a 9.

Time-out della panchina di casa e la squadra si porta subito a 7, per salire a 8 con gioco a zero. Nel gioco successivo il Gottasecca prende al ricaccio le tre cacce sul 15-15 ed è aggancio. La formazione di casa ci crede e piazza la stoccata vincente per l’11-9 finale.