Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Nuoto

ValleBelbo Sport a Roma agli Italiani Estivi

Il team chiude la stagione al Foro Italico: Tassinario e Bertelli in gara, risultati sotto le attese ma spunti concreti per ripartire a settembre

Davide Chicarella

Davide Chicarella

09 Agosto 2026 15:44:34

VBS ai Criteria

Il formidabile duo ValleBelbo Sport

I Campionati Italiani di Categoria Estivi, l’ultimo appuntamento tricolore del calendario 2025-2026, hanno chiuso la stagione della ValleBelbo Sport. Due portacolori del team arancio-nero hanno preso parte alle gare che assegnavano i titoli italiani al Foro Italico di Roma dal 4 all’8 agosto. 

Nel complesso, i riscontri ottenuti sono stati inferiori alle aspettative della vigilia, ma hanno comunque regalato interessanti spunti per valutare le ultime settimane della stagione e per ripartire con rinnovate motivazioni dal primo settembre prossimo, dopo aver ricaricato le batterie.

Lucia Tassinario, in gara nella categoria Seniores, è scesa in vasca per tre volte allo Stadio del Nuoto. Lontana dalla sua forma migliore, nei 50 farfalla ha nuotato 27”66 ottenendo l’11° posto, nei 100 farfalla ha chiuso 15a in 1’01”70 mentre nei 100 dorso ha nuotato 1’06”60 che vale il 16° posto.

Maddalena Bertelli, che ha gareggiato nella categoria Juniores, si è piazzata 22a nei 50 dorso in 31”10 e 45a nei 100 dorso in 1’08”66.

Commenta scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su La Nuova Provincia di Asti

Caratteri rimanenti: 400

Edicola Digitale

last issue

leggi le ultime edizioni

Abbonati al giornale

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133