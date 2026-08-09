ValleBelbo Sport a Roma agli Italiani Estivi

I Campionati Italiani di Categoria Estivi, l’ultimo appuntamento tricolore del calendario 2025-2026, hanno chiuso la stagione della ValleBelbo Sport. Due portacolori del team arancio-nero hanno preso parte alle gare che assegnavano i titoli italiani al Foro Italico di Roma dal 4 all’8 agosto.

Nel complesso, i riscontri ottenuti sono stati inferiori alle aspettative della vigilia, ma hanno comunque regalato interessanti spunti per valutare le ultime settimane della stagione e per ripartire con rinnovate motivazioni dal primo settembre prossimo, dopo aver ricaricato le batterie.

Lucia Tassinario, in gara nella categoria Seniores, è scesa in vasca per tre volte allo Stadio del Nuoto. Lontana dalla sua forma migliore, nei 50 farfalla ha nuotato 27”66 ottenendo l’11° posto, nei 100 farfalla ha chiuso 15a in 1’01”70 mentre nei 100 dorso ha nuotato 1’06”60 che vale il 16° posto.

Maddalena Bertelli, che ha gareggiato nella categoria Juniores, si è piazzata 22a nei 50 dorso in 31”10 e 45a nei 100 dorso in 1’08”66.